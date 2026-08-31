Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.700 προϊόντα – Τι αλλάζει στο ράφι

Η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» κάνει πρεμιέρα με συμμετοχή περισσότερων από 90 προμηθευτών και 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει το οικογενειακό εισόδημα και το κόστος των βασικών αγαθών αποτελεί καθημερινό «πονοκέφαλο» για τα νοικοκυριά.

Έτσι, έπειτα από επαφές του υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του λιανεμπορίου, οι πρώτες εθελοντικές μειώσεις περνούν πλέον από τις συμφωνίες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας εντάσσονται πάνω από 1.700 κωδικοί προϊόντων, με τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών να υπολογίζεται περίπου στο 7%. Το εύρος των μειώσεων, ωστόσο, διαφοροποιείται ανά προϊόν και μπορεί να φτάσει από 5% έως και 30%.

Η πρωτοβουλία θα παραμείνει «ανοικτή», γεγονός που σημαίνει ότι επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην πρώτη φάση θα μπορούν να ενταχθούν το επόμενο διάστημα, ενώ αναμένεται και περαιτέρω διεύρυνση της λίστας των προϊόντων.

Τι θα βρουν οι καταναλωτές στα ράφια

Αναλυτικά, η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Στόχος είναι η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών και η ενίσχυση των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Στη λίστα περιλαμβάνονται τρόφιμα και άλλα βασικά είδη σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και κρέατα.

Με βάση, δε, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η εικόνα της λίστας διαμορφώνεται ως εξής:

περίπου 900 κωδικοί επώνυμων προϊόντων σούπερ μάρκετ, με μέση μείωση περίπου 7% και μειώσεις από 5% έως 30%,

περίπου 500 κωδικοί σχολικών ειδών, με μέση μείωση περίπου 10%,

περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση περίπου 7%,

περίπου 60 κωδικοί προϊόντων κρέατος, ελληνικής και εγχώριας παραγωγής.

Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί πάνω από 90 βιομηχανίες και προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Ειδική σήμανση για να ξεχωρίζουν οι μειώσεις

Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στα ράφια με ειδική σήμανση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να εντοπίζει εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Παράλληλα, η ενημέρωση θα γίνεται και ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei».

Στα επώνυμα προϊόντα θα αναγράφεται και το εύρος της μείωσης, καθώς η τελική τιμή στο ράφι μπορεί να διαφοροποιείται από κατάστημα σε κατάστημα λόγω των πρόσθετων εκπτώσεων ή προσφορών που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Η διάρκεια συμμετοχής δεν θα είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα. Ανάλογα με την επιχείρηση και τον κωδικό, μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Μάλιστα, επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή έχουν συμφωνήσει ότι στο επόμενο δίμηνο θα εντάξουν και νέους κωδικούς.

Θεοδωρικάκος: «Εθνική κοινωνική συμφωνία»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως έχει επισημάνει, στόχος είναι να υπάρχουν στα ράφια βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης με μειωμένες τιμές τουλάχιστον κατά 5%, ώστε η πρωτοβουλία να λειτουργήσει ως ουσιαστική στήριξη για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Παράλληλα, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία των τιμών των τροφίμων, σημειώνοντας ότι από τον Ιούνιο στον Ιούλιο καταγράφηκε μείωση 2,3%, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%.

Ωστόσο, το μήνυμα από την πλευρά του υπουργείου είναι ότι η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, καθώς η πίεση από το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τα νοικοκυριά.

Στο μικροσκόπιο και η αγορά

Παράλληλα με τις εθελοντικές μειώσεις, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα νέων ανατιμήσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν το όφελος για τους καταναλωτές.

Η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, έχει εκφράσει την ικανοποίησή της τόσο για τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν όσο και για το εύρος της λίστας, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των κωδικών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετικά τα πρώτα μηνύματα από την πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός στην κατηγορία των τροφίμων μπορεί να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ελέγχων, δεν προκύπτουν αυξήσεις στα επώνυμα προϊόντα κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εξαίρεση μία επώνυμη εταιρεία, με την οποία έχει υπάρξει επικοινωνία και η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, είναι αν οι μειώσεις θα μεταφραστούν σε ουσιαστική ανάσα στο οικογενειακό καλάθι και κατά πόσο η πρωτοβουλία θα αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος τους επόμενους μήνες.