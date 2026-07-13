NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και το υψηλό κόστος ζωής, η οργανωμένη αγορά τροφίμων εμφανίζει ισχυρές αντοχές, με τους καταναλωτές να συνεχίζουν να αυξάνουν τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, οι πωλήσεις στην οργανωμένη λιανική τροφίμων κατέγραψαν άνοδο 6,7% σε αξία το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο συνολικός τζίρος των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs) ανήλθε περίπου στα 5,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,4%, με το σημαντικότερο στοιχείο να είναι ότι η ανάπτυξη της αγοράς δεν στηρίζεται πλέον κυρίως στις ανατιμήσεις, αλλά στην πραγματική αύξηση των ποσοτήτων που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Περισσότερες αγορές και όχι μόνο υψηλότερες τιμές

Η ανάλυση της NielsenIQ δείχνει ότι από τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς, οι 4,1 ποσοστιαίες μονάδες προήλθαν από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, ενώ μόλις 1,2 μονάδες συνδέονται με τη μεταβολή της μέσης τιμής ανά προϊόν.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν πληρώνουν απλώς ακριβότερα για τα ίδια προϊόντα, αλλά αυξάνουν τις ποσότητες που αγοράζουν. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα συνολική ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Αντίθετα, εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος της δαπάνης μετακινείται προς τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς οι οικογένειες περιορίζουν άλλες αγορές, όπως ένδυση, υπόδηση, οικιακό εξοπλισμό και εστίαση.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του λιανεμπορίου, όπου οι μη διατροφικές κατηγορίες εμφανίζουν μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στα βασικά αγαθά.

Τρόφιμα και ποτά οδηγούν την άνοδο

Τα τρόφιμα και τα ποτά παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς, καθώς αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας πωλήσεων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε κατά 5,9%, με τις σημαντικότερες επιδόσεις να καταγράφονται στα:

Γαλακτοκομικά προϊόντα: +8,6% Φρέσκα τρόφιμα: +7,3% Snacks: +6,5% Μη αλκοολούχα ποτά: +6,4%

Παράλληλα, τα προϊόντα φροντίδας σπιτιού σημείωσαν άνοδο 3,5%, ενώ τα προϊόντα υγιεινής και ομορφιάς ενισχύθηκαν κατά 4,1%.

Τα μεγάλα καταστήματα και τα καταστήματα γειτονιάς κερδίζουν έδαφος

Η άνοδος των πωλήσεων καταγράφηκε σε όλα τα βασικά δίκτυα λιανικής. Τα hypermarkets σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση με +9,1%, ενώ ακολούθησαν οι superettes, δηλαδή τα μικρότερα καταστήματα επιφάνειας 100 έως 400 τετραγωνικών μέτρων, με αύξηση 8,9%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην αναδιάρθρωση των δικτύων των μεγάλων αλυσίδων όσο και στη διαρκή στροφή των καταναλωτών στα καταστήματα κοντά στην κατοικία τους.

Τουρισμός και νησιά ενισχύουν τις πωλήσεις

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η εικόνα στις τουριστικές περιοχές. Τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, με άνοδο 9%, ενώ ακολούθησε η Κρήτη με +8,2%.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η επίδοση αυτή συνδέεται άμεσα με τη δυναμική του τουρισμού, ο οποίος ενίσχυσε την κατανάλωση σε δημοφιλείς προορισμούς ήδη από το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην Αττική, όπου πραγματοποιείται το 42,3% της συνολικής κατανάλωσης, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,3%, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε το 7,9%.

Λιγότερες προσφορές, σταθερή ζήτηση

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει από την έρευνα είναι η υποχώρηση της προωθητικής δραστηριότητας.

Η συμμετοχή των προσφορών στα επώνυμα προϊόντα μειώθηκε στο 40,3%, από 44,4% έναν χρόνο πριν, ενώ στις κατηγορίες Υγείας και Ομορφιάς υποχώρησε στο 49,7% από 55%.

Παρά τη μείωση των προσφορών, η αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Σταθερό το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διατήρησαν σχεδόν αμετάβλητη τη θέση τους στην αγορά, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται στο 24,3%, έναντι 24,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Στα τρόφιμα και ποτά το μερίδιο ανέρχεται στο 24,8% Στα προϊόντα φροντίδας σπιτιού φτάνει το 33,3% Στα προϊόντα υγείας και ομορφιάς περιορίζεται στο 8,6%

Νέα εικόνα στην αγορά: Ανάπτυξη μέσω όγκων και όχι ανατιμήσεων

Τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν ότι η αγορά των σούπερ μάρκετ περνά σε μια νέα φάση. Η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί πλέον τον βασικό παράγοντα αύξησης του τζίρου, καθώς η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στις ποσότητες πωλήσεων.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως μια αλλαγή στις προτεραιότητες των καταναλωτών: περισσότερη δαπάνη για τρόφιμα και βασικά αγαθά, λιγότερη για άλλες κατηγορίες, ενώ ο τουρισμός λειτουργεί ως επιπλέον μοχλός ενίσχυσης της αγοράς.