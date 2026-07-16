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Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ
Οικονομία
16:11 - 16 Ιουλ 2026

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 26 Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα υπαγωγής και σε οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, είτε προς το Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στην αλλαγή αυτή αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως επισήμανε, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρυθμίσεις οφειλών συνεχίζουν να καταγράφουν αυξητική πορεία. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν περίπου 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν αρχικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 458 εκατ. ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι οι νέες αιτήσεις που ξεκίνησαν μέσα στον μήνα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση του τελευταίου εξαμήνου, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει διευρύνει τις προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 19,67 δισ. ευρώ, στοιχείο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της χρήσης του μηχανισμού από πολίτες και επιχειρήσεις.

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