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Παξοί: Χωρίς νερό για ημέρες αρκετές περιοχές του νησιού – Καταγγελίες για κακοδιαχείριση
Περιβάλλον
07:51 - 09 Ιουλ 2025

Παξοί: Χωρίς νερό για ημέρες αρκετές περιοχές του νησιού – Καταγγελίες για κακοδιαχείριση

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Έντονο πρόβλημα λειψυδρίας αντιμετωπίζει για ένα ακόμα καλοκαίρι το νησί των Παξών. Κάτοικοι σε αρκετές περιοχές έμειναν για 20 και πλέον ημέρες χωρίς νερό. Και ακόμα είναι η αρχή της τουριστικής σεζόν.

Το νησί δεν είναι ακόμα γεμάτο από τουρίστες, αλλά το πρόβλημα με τη λειψυδρία είναι ήδη έντονο. Πολίτες καταγγέλλουν ότι τα σπίτια τους έχουν μείνει για ημέρες χωρίς νερό, ενώ για να τους γεμίσει ο δήμος τις δεξαμενές μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας.

Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν, ακόμα πως στο νησί έχουν δοθεί συνολικά 2.000 άδειες για πισίνες, γεγονός που κάνει ακόμα εντονότερο το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Στα παραπάνω συνυπολογίστε ότι προφανώς δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός για τη διανομή του νερού, ενώ οι υποδομές είναι προβληματικές. Για παράδειγμα, αυτό το διάστημα έχει χαλάσει μία αντλία και η αφαλάτωση δεν λειτουργεί.

Επίσης, μία δεξαμενή που τοποθετήθηκε με κοινοτικά κονδύλια για να μαζεύει βρόχινο νερό και στη συνέχεια με ειδική επεξεργασία να τροφοδοτεί το δίκτυο, είναι ήδη τελείως άδεια.

Βέβαια, οι πιο τουριστικές περιοχές, όπως ο Γάιος έχουν νερό και τροφοτούνται επαρκώς, ώστε να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, περιοχές προς το κέντρο του νησιού, όπως ο Οζιάς ή τα Μπογδανάτικα δεν έχουν την ίδια.. τύχη. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών βρίσκονται σε λίστα αναμονής, εν μέσω καύσωνα, για να τους γεμίσει ο δήμος τις δεξαμενές τους.

Κάποιοι που έχουν εξοχικά και διένυσαν χιλιόμετρα για να περάσουν εκεί τις διακοπές τους, διαπίστωσαν μόλις έφτασαν πως θα πρέπει να ζήσουν χωρίς νερό.

Συμπερασματικά, η άνοδος του τουρισμού και οι πισίνες ανθίζουν, αλλά οι υποδομές και η φροντίδα για όσους κατοικούν σε μη τουριστικές περιοχές βρίσκονται στο ναδίρ. Αποδεικνύεται δε για ακόμη μία φορά πως το πρόβλημα της λειψυδρίας δεν συνδέεται μόνο με την κλιματική αλλαγή, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο η σπατάλη που γίνεται σε πολλούς δήμους, ο υπερτουρισμός και φυσικά η έλλειψη υποδομών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 09:39
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