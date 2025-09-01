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Ρεκόρ ξηρασίας σε Ευρώπη και Μεσόγειο - Πάνω από τα μισά εδάφη σε κίνδυνο
Περιβάλλον
08:10 - 01 Σεπ 2025

Ρεκόρ ξηρασίας σε Ευρώπη και Μεσόγειο - Πάνω από τα μισά εδάφη σε κίνδυνο

Reporter.gr Newsroom
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Στις αρχές Αυγούστου, παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας συνέχισαν να δοκιμάζουν την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με περισσότερα από τα μισά εδάφη (51,3%) να βρίσκονται υπό πίεση, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βάσει στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει ποτέ καταγραφεί για το διάστημα 1–10 Αυγούστου, από τότε που άρχισε η συλλογή δεδομένων το 2012.

Από τα μέσα Απριλίου σχεδόν το ήμισυ της περιοχής βρίσκεται αντιμέτωπο με ξηρασία, ένα φαινόμενο που ξεπερνά σε ένταση ακόμη και τη σοβαρή κρίση του καλοκαιριού του 2022. Ο δείκτης Copernicus, ο οποίος στηρίζεται σε δορυφορικές μετρήσεις και αξιολογεί βροχοπτώσεις, υγρασία εδάφους και την κατάσταση της βλάστησης, ταξινομεί την ξηρασία σε τρία επίπεδα: παρακολούθηση, προειδοποίηση και συναγερμό. Στις αρχές Αυγούστου, το 7,8% της Ευρώπης και της Μεσογείου βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού, το 38,7% σε επίπεδο προειδοποίησης, ενώ το 4,9% τελούσε υπό παρακολούθηση.

Ιδιαίτερα επλήγησαν ο Καύκασος και τα βόρεια Βαλκάνια: στη Γεωργία και την Αρμενία η ξηρασία κάλυπτε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια (97%), ενώ ανάλογη εικόνα παρουσίασαν η Βουλγαρία και το Κόσοβο. Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ουγγαρία και Μαυροβούνιο καταγράφουν επίσης ποσοστά άνω του 75% σε κατάσταση προειδοποίησης ή συναγερμού. Οι καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου τροφοδότησαν δασικές πυρκαγιές, κάποιες εκ των οποίων στοίχισαν ζωές – με έναν νεκρό στο Μαυροβούνιο και άλλον έναν στην Αλβανία.

Στην Ιβηρική και την Ιταλία, οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα τον Αύγουστο υποχώρησαν και πλέον οι επιπτώσεις της ξηρασίας εντοπίζονται κυρίως τοπικά. Ωστόσο, στη Βρετανία το 69,5% των εδαφών και στη Γαλλία το 63% εξακολουθούν να επηρεάζονται έντονα. Αντίθετα, η κεντρική Ευρώπη δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Τσεχία να έχουν επαναφέρει την υγρασία του εδάφους και τη βλάστηση σε κανονικά επίπεδα, αν και τους προηγούμενους μήνες είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP βασισμένους σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), οι φωτιές που τροφοδοτούνται από τη συνεχιζόμενη ξηρασία έχουν ήδη κατακάψει πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα εντός της ΕΕ μέσα στο 2025 – αριθμός που σε μόλις οκτώ μήνες ξεπέρασε το ρεκόρ ενός ολόκληρου έτους.

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