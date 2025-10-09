Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα “X”, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε σήμερα (9/10), τη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για ειρήνευση στη Γάζα, μια συμφωνία που χαρακτήρισε «βήμα προς την ελπίδα».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».