ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΝΕΧ: Πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα για την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων στη Σύρο
Ναυτιλία
11:04 - 20 Οκτ 2025

ΟΝΕΧ: Πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα για την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων στη Σύρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο επισκέφθηκε το Σάββατο 18/10/2025 ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου τον υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Γιάννης Βαμβακούσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία του νέου πενταετούς επενδυτικού προγράμματος για την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ στη Σύρο. Το πρόγραμμα, ύψους 14+ εκατ. ευρώ, με ιδία κεφάλαια, εγκαινιάζει τη δεύτερη περίοδο ανάπτυξης μετά την επιτυχημένη διάσωση της μονάδας και εστιάζει στο τρίπτυχο Ασφάλεια – Περιβάλλον – Ανταγωνιστικότητα. Περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες: την αναβάθμιση των πλωτών δεξαμενών (5 εκατ. ευρώ), την επαναλειτουργία του Syncrolift ύστερα από 20 χρόνια (2,5 εκατ. ευρώ), τον εκσυγχρονισμό των γερανών (2,5 εκατ. ευρώ), την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών (2 εκατ. ευρώ) και τον περιβαλλοντικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με ρομποτικά και υδροβολικά συστήματα (2 εκατ. ευρώ).

Τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο απασχολούν 450–500 εργαζομένους και πραγματοποιούν σε ετήσια βάση πάνω από 80 έργα επισκευής και μετασκευής σε αντίστοιχο αριθμό πλοίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική και εθνική οικονομία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεναγήθηκε στα ναυπηγεία, συνομίλησε με τους εργαζομένους και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα πλήρους αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της ναυπηγικής βιομηχανίας, δηλώνοντας: «Θεωρώ τα ναυπηγεία μια παραγωγική μονάδα με εθνικό στρατηγικό ρόλο. Δεν είναι δυνατόν η πατρίδα μας να είναι στις πρώτες ναυτικές δυνάμεις της γης και να μην είναι και στις πρώτες χώρες στη ναυπηγική βιομηχανία. Και αυτή είναι μια δέσμευση που κάνουμε πράξη».

Τόνισε ότι η στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθώς ενισχύει την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας. Όπως ανέφερε, «τα ναυπηγεία της Σύρου αποδεικνύουν στην πράξη τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Στηρίζουμε τις προσπάθειες της διοίκησης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, που κάνουν τα ναυπηγεία πιο παραγωγικά και πιο ανταγωνιστικά, με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και με πνεύμα συνεργασίας που εγγυάται σημαντικά αποτελέσματα»

Εκ μέρους της ΟΝΕΧ, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, παρουσίασε στον Υπουργό τις προοπτικές ανάπτυξης της μονάδας, εξηγώντας πως «το νέο επενδυτικό πρόγραμμα σηματοδοτεί την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων με στόχο τη βιωσιμότητα, την τεχνολογική πρόοδο και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας».

Τα Ναυπηγεία στη Σύρο, υπό τη διαχείριση της ΟΝΕΧ, εξελίσσονται σε πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο στο Αιγαίο, ικανό να εξυπηρετεί εμπορικά, ενεργειακά και offshore έργα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής βιομηχανικής βάσης και στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργία μετρήσιμης αξίας σε Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον – Έκθεση Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2024
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργία μετρήσιμης αξίας σε Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον – Έκθεση Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2024

Τι σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα
Ειδήσεις

Τι σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα

Αλαβάνος: Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας – Εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής
Πολιτική

Αλαβάνος: Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας – Εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 110 μεταναστών νότια της Κρήτης
Ειδήσεις

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 110 μεταναστών νότια της Κρήτης

ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον οικιστικό κατασκευαστικό κλάδο
Επιχειρήσεις

ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον οικιστικό κατασκευαστικό κλάδο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι
Ειδήσεις

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού
Ναυτιλία

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα
Εργασιακά

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο
Πολιτική

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ