ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουρέτας: Σημαντική για το υδάτινο ισοζύγιο θα είναι η θετική έκβαση της απόφασης του ΣτΕ για τον Αχελώο
Περιβάλλον
16:37 - 03 Νοε 2025

Κουρέτας: Σημαντική για το υδάτινο ισοζύγιο θα είναι η θετική έκβαση της απόφασης του ΣτΕ για τον Αχελώο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Σχέδιο για την αντιμετώπιση των υδατικών κινδύνων της Θεσσαλίας, με αφορμή την επικείμενη εκδίκαση της προσφυγής που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα συζητηθεί στις 3 Δεκεμβρίου για την ακύρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην αίθουσα της ΕΝΠΕ στην Αθήνα.  

Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Να αρχίσει συντεταγμένα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σταδιακή εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, καθώς και το αντίστοιχο της Στερεάς Ελλάδος (ΛΑΠ Αχελώου), ειδικά για το ορεινό τμήμα των Αγράφων το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκεί όπου έχουν επί δεκαπέντε χρόνια εγκαταλειφθεί τα ημιτελή έργα Αχελώου. Γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή και χωρίς αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη Θεσσαλία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε την κυβέρνησή να ενεργοποιηθεί άμεσα στην επανεκκίνηση των έργων Αχελώου».

Ο κ. Κουρέτας έχοντας στο πλευρό του τον καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργο Μπάλια και τον σύμβουλό του σε θέματα Υδάτων Κώστα Γκούμα, μίλησε για τις φετινές, ιδιαίτερα δυσμενείς, συνθήκες λειψυδρίας που αντιμετώπισε ο θεσσαλικός κάμπος και τις σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από τη μη εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας. «Η εγκατάλειψη των αρδευόμενων εκτάσεων θα επιφέρει σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 25%, κάτι που σήμερα, από κοινού με τους υδατικούς κινδύνους, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την παραμονή αυτών των ανθρώπων στον τόπο τους και για την συνέχιση του αγροτικού επαγγέλματος», όπως υπογράμμισε ο κ. Κουρέτας.

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε παρόμοια αντιμετώπιση όπως αυτή που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες για την ΕΥΔΑΠ και την Αττική και για τη Θεσσαλία, δηλαδή πλήρη σχεδιασμό, δέσμευση - εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού – για το χρονοδιάγραμμα, τους οικονομικούς πόρους και τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα έργα. ​

Το πρόβλημα της λειψυδρίας

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα «παρά τις μεγάλες οικονομικές, τεχνολογικές αλλά και κοινωνικές αλλαγές που υπήρξαν στη χώρα μας, το πρόβλημα υδατικής ασφάλειας της Θεσσαλίας παραμένει άλυτο. Οι κίνδυνοι από επαναλαμβανόμενες πλημμύρες στην λεκάνη απορροής Πηνειού γίνονται μεγαλύτεροι, το πρόβλημα ασφάλειας της Θεσσαλίας από τα φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας παραμένει, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες μεγεθύνεται η οικολογική καταστροφή που συντελείται στα υδάτινα οικοσυστήματα. «Είμαι πλέον πεπεισμένος και το δηλώνω σε κάθε ευκαιρία, ότι χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή και χωρίς αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη Θεσσαλία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα». Η γενεσιουργός αιτία ήταν και παραμένει η επί δεκαετίες ακραία αναντιστοιχία ανάμεσα στη ‘ζήτηση’ νερού (κυρίως για τις αρδεύσεις) και στην περιορισμένη ‘προσφορά’ αποθεμάτων νερού στην Θεσσαλία. Επίσης η ​ ‘ληστρική’ εκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων με υπεραντλήσεις από περίπου 33.000 γεωτρήσεις, οδηγούν με βεβαιότητα την περιοχή στην ερημοποίηση», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Κίνδυνος ερήμωσης της υπαίθρου

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στη βίαιη αναδιάρθρωση καλλιεργειών που επιχειρείται στη Θεσσαλία. Όπως είπε: «τα τελευταία χρόνια, όσο δεν αντιμετωπίζεται το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, μειώνονται δραματικά οι αρδευόμενες εκτάσεις της Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδημα του μεγαλύτερου και παραγωγικότερου κάμπου της χώρας. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, να επανέρχεται η συζήτηση σχετικά με το είδος καλλιεργειών, στον θεσσαλικό κάμπο. Η σημερινή παραγωγική γεωργία βρίσκεται σε κίνδυνο κατάρρευσης από έλλειψη αρδευτικού νερού. Οι ξηρικές καλλιέργειες με μέσο κύκλο εργασιών 60-100 ευρώ/στρ. υστερούν σημαντικά έναντι. των αρδευόμενων με 500 ευρώ/στρ. Εάν δεν επιτευχθεί η κάλυψη του υδατικού, τότε μοιραία θα μειωθούν οι αρδευόμενες καλλιέργειες κατά 1.000.000 στρ.

Και τα διλήμματα πληθαίνουν δεδομένου ότι μια πιθανή άμεση μείωση των αρδευόμενων καλλιεργειών υπέρ των ξηρικών θα επιφέρει ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 300 – 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 25%, κάτι που σήμερα, από κοινού με τους υδατικούς κινδύνους, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την παραμονή αυτών των ανθρώπων στον τόπο τους και για την συνέχιση του αγροτικού επαγγέλματος».

Η μάχη στο ΣτΕ

Καταλήγοντας ο κ. Κουρέτας ζήτησε να αρχίσει συντεταγμένα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σταδιακή εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, καθώς και το αντίστοιχο της Στερεάς Ελλάδος (ΛΑΠ Αχελώου), ειδικά για το ορεινό τμήμα των Αγράφων, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκεί όπου έχουν επί δεκαπέντε χρόνια εγκαταλειφθεί τα ημιτελή έργα Αχελώου, καλώντας την κυβέρνησή να ενεργοποιηθεί άμεσα προς την επανεκκίνηση των έργων Αχελώου, ακολουθώντας τον εγκεκριμένο «οδικό χάρτη» που περιέχεται στο ΣΔΛΑΠ και ο οποίος προς το παρόν παραμένει αναξιοποίητος.

Χαρακτήρισε «σημαντική την δημιουργία του νέου οργανισμού ΟΔΥΘ», ζητώντας ​ «μεγαλύτερη στήριξη στην διοίκησή του και να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών ​ λειτουργίας του, ώστε το εγχείρημα να πετύχει και να αποτελέσει πρότυπο οργανισμού διαχείρισης των υδάτων σε όλη τη χώρα».

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις της για το μέλλον της Θεσσαλίας, που σχετίζεται τόσο με την ανάλογη πολιτική στη γεωργία και ​ το μείγμα των καλλιεργειών, όσο και με τα ​ αναγκαία τεχνικά έργα (ταμιευτήρες, δίκτυα μεταφοράς κ.ά) που θα προστατεύσουν τα οικοσυστήματα μας (υπόγειοι υδροφορείς, Πηνειός, Ταμιευτήρας Κάρλας κλπ.). «Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα επόμενα χρόνια την λειψυδρία στη Θεσσαλία, ζητάμε παρόμοια αντιμετώπιση όπως αυτή που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες για την ΕΥΔΑΠ και την Αττική, δηλαδή πλήρη σχεδιασμό, δέσμευση - εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού- για το χρονοδιάγραμμα, τους οικονομικούς πόρους και τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα έργα. Μόνο με παρόμοιες άμεσες κυβερνητικές αποφάσεις, με διαφάνεια και με την συνεργασία όλων των Θεσσαλών θα μπορέσουμε να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να σχεδιάσουμε σοβαρά την επόμενη μέρα μιας Θεσσαλίας που πέρασε και εξακολουθεί να περνάει δύσκολες μέρες!» κατέληξε.

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρύσα Τσαγανού, η χωρική Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Χρήστος Γκουρομπίνος, ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ Νικ. Δέρκας, το μέλος της ΕΔΥΘΕ Τάσος Μπαρμπούτης, οι καθηγητές στο ΕΜΠ κ.κ. Κουτσογιάννης, Μαμάσης, κ.ά. ​ ​

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 16:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστολή Πικραμένου για αναθεώρηση Συντάγματος: Το ΣτΕ ως θεματοφύλακας της συνταγματικής νομιμότητας
Πολιτική

Επιστολή Πικραμένου για αναθεώρηση Συντάγματος: Το ΣτΕ ως θεματοφύλακας της συνταγματικής νομιμότητας

Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
Επιχειρήσεις

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

Πιερρακάκης: Το στοίχημα είναι να φτάσουμε στην Ιθάκη χωρίς νέα Οδύσσεια
Οικονομία

Πιερρακάκης: Το στοίχημα είναι να φτάσουμε στην Ιθάκη χωρίς νέα Οδύσσεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:38

Axios: Απορρίπτεται η ιρανική πρόταση - Στο τραπέζι και στρατιωτικά σενάρια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ