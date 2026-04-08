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ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν 4 στις 10 κατοικίες δεν αναβαθμίστηκαν ενεργειακά αν και χρειαζόταν
Περιβάλλον
13:47 - 08 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν 4 στις 10 κατοικίες δεν αναβαθμίστηκαν ενεργειακά αν και χρειαζόταν

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με πρόσφατο report της ΕΛΣΤΑΤ, αποτυπώνεται μία σαφής υστέρηση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, καθώς η πλειονότητα των νοικοκυριών δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές παρεμβάσεις την τελευταία πενταετία, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία της έρευνας «Ενέργεια και περιβάλλον» προκύπτουν τα εξής:

A. Ενεργειακή απόδοση κατοικιών, ανακύκλωση και δημόσιοι χώροι πρασίνου

- Το 0,9% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά, στην κύρια κατοικία των οποίων (ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτής) υλοποιήθηκαν, στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, 3 τουλάχιστον μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας, που αφορούν σε:

  • βελτίωση της (θερμο)μόνωσης των εξωτερικών τοίχων, της στέγης ή του δαπέδου,
  • αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς ή τριπλούς υαλοπίνακες και
  • αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης (ψύξης) με σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. αντλία θερμότητας, ηλιακή θερμική ενέργεια, συσσωματώματα βιομάζας, βιοκαύσιμα) ή με ένα πιο αποδοτικό σύστημα.

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Επιπλέον, το 1,4% και το 7,2% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά, στην κύρια κατοικία των οποίων υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία δύο και ένα, αντίστοιχα, από τα παραπάνω μέτρα.

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- Το 36,9% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά, στην κύρια κατοικία των οποίων, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, δεν υλοποιήθηκε κανένα από τα ανωτέρω μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσής της, αν και χρειαζόταν, ενώ το 47,8% ζει σε νοικοκυριά, στην κύρια κατοικία των οποίων δεν υλοποιήθηκε κανένα μέτρο βελτίωσης, διότι δεν χρειαζόταν.

Σημειώνεται ότι, το 68,4% του πληθυσμού δήλωσε ότι η κύρια κατοικία του κατασκευάστηκε ή ανακαινίστηκε ριζικά κατά το χρονικό διάστημα 1961-2000.

- Το 82,9% του πληθυσμού στην κύρια κατοικία του οποίου δεν υλοποιήθηκε κανένα μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής της απόδοσης κατά την τελευταία πενταετία, ενώ χρειαζόταν, αναφέρει ως κύριο λόγο το υψηλό κόστος.

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- Tο 2,4% του πληθυσμού 16 ετών και άνω δήλωσε ζημιές στην κύρια κατοικία του από περιβαλλοντικά ή ακραία καιρικά φαινόμενα στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών.

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- Το 38,9% του πληθυσμού διαβιεί σε νοικοκυριά που διαχωρίζουν πάντα ή τις περισσότερες φορές τα πλαστικά μπουκάλια από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, ενώ το 22,4% σε νοικοκυριά που τα διαχωρίζουν σπάνια ή ποτέ.

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- Το 24,4% του πληθυσμού 16 ετών και άνω δήλωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο, που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή δεν λειτουργούσε σωστά, δόθηκε για ανακύκλωση στους ειδικούς χώρους συλλογής ηλεκτρονικών συσκευών ή ότι το άφησε σε κατάστημα πώλησης, ενώ το 37,8% ότι το έχει στο σπίτι του αλλά δεν το χρησιμοποιεί.

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Β. Αυτοκίνητα, τύπος καυσίμου, μετακινήσεις και ταξίδια

Το οικολογικό αποτύπωμα των μετακινήσεων εξαρτάται σημαντικά από το είδος καυσίμου των αυτοκινήτων, καθώς και από τον αριθμό ταξιδιών με αεροπλάνο.

- Το 45,5% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά που διαθέτουν ένα αυτοκίνητο, το 34,4% σε νοικοκυριά που διαθέτουν δύο, ενώ το 14,9% σε νοικοκυριά που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο.

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- Το 53,0% των αυτοκινήτων ταξινομήθηκαν πριν το 2010, ενώ το 47,0% ταξινομήθηκαν το 2010 ή αργότερα.

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Αναφορικά με τον αριθμό (ιδιωτικών ή επαγγελματικών) αεροπορικών ταξιδιών εντός και εκτός Ευρώπης, καταγράφηκαν τα εξής:

- Το 12,5% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω έκανε ένα αεροπορικό ταξίδι εντός Ευρώπης στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ενώ το 1,4% έκανε 4 ή και περισσότερα ταξίδια (Γράφημα 12).

- Το 2,9% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω έκανε ένα αεροπορικό ταξίδι εκτός Ευρώπης στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ενώ το 0,2% έκανε 4 ή και περισσότερα ταξίδια (Γράφημα 13).

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Γ. Κατανάλωση κρέατος, πουλερικών, ψαριών ή θαλασσινών

Η συχνότητα κατανάλωσης κρέατος, πουλερικών, ψαριών ή θαλασσινών σχετίζεται άμεσα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κυρίως μέσω των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κατανάλωσης νερού και αλλαγής χρήσεων γης.

- Το 79,7% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω κατανάλωσε κρέας, πουλερικά, ψάρια ή θαλασσινά στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών κάθε εβδομάδα (όχι κάθε ημέρα).

- Το 9,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω κατανάλωσε κρέας, πουλερικά, ψάρια ή θαλασσινά στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών καθημερινά.

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