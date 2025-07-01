Δήμας: Πρότυπο βιώσιμης υποδομής το νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών πάρκων της Ολυμπίας Οδού

Στο Κιάτο βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 1 Ιουλίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προκειμένου να εγκαινιάσει το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών πάρκων της Ολυμπίας Οδού.

Ο κ. Δήμας στο χαιρετισμό του, δήλωσε ότι «εγκαινιάζουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δικτύου φωτοβολταϊκών πάρκων που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο. Μία επένδυση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών, κατέστη πρότυπο βιώσιμης και ενεργειακά αυτόνομης υποδομής».

Ακόμα, σημείωσε ότι η Ολυμπία Οδός καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφού όπως είπε: «Το φωτοβολταϊκό πρόγραμμα αποτελείται από 19 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 10 MWp. Οι μονάδες αυτές έχουν εγκατασταθεί με τρόπο ευφυή και βιώσιμο, αξιοποιώντας στέγαστρα, χώρους στάθμευσης και ανεκμετάλλευτα τμήματα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, στις περιοχές της Κορινθίας, της Αχαΐας και της Δυτικής Αττικής».

Ο κ. Δήμας ανέφερε, επίσης, ότι το πλέγμα ενεργειακής αυτάρκειας και μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών, το οποίο πέτυχε η Ολυμπία Οδός, αποκτά μεγαλύτερη σημασία γιατί σε λιγότερο από έναν μήνα, θα παραδοθούν σε κυκλοφορία τα πρώτα 65 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου του έργου Πάτρα –Πύργος. «Με την ένταξη του τμήματος Πάτρα – Πύργος, ο αυτοκινητόδρομος θα εκτείνεται σε μήκος 277 χιλιομέτρων, καθιστώντας την Ολυμπία Οδό, τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στέκεται σταθερά αρωγός σε πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, που ενσωματώνουν λύσεις με ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Και το Κιάτο είναι αδιαμφισβήτητα, ένας από τους μεγάλους κερδισμένους αυτής της πρωτοβουλίας».