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AS Company: Στις 16 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,1627465604/μετοχή
Ανακοινώσεις
16:17 - 04 Ιουλ 2025

AS Company: Στις 16 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,1627465604/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0,1713121688 €/μετοχή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,1627465604 €/μετοχή.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς A.E.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της τράπεζας «Πειραιώς A.E.».

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας από την λήξη του 2025, δηλαδή μέχρι 31-12-2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15 και 253 ΑΚ) και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Από την Τετάρτη, 01.01.2027 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Οδός Ιωνίας).

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