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Αυτοψία Δήμα στο Ηράκλειο – Στο 60% η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο
Πολιτική
14:20 - 05 Ιουλ 2025

Αυτοψία Δήμα στο Ηράκλειο – Στο 60% η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 60%, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνοδεύεται από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, δημάρχους και τοπικούς βουλευτές, με στόχο να επιθεωρήσουν την πρόοδο των εργασιών και να ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι σκοπός της σημερινής αυτοψίας είναι να συζητηθούν «όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν μέχρι την ολοκλήρωση του αεροδρομίου». Επισήμανε, επίσης, ότι στην αυτοψία συμμετέχουν στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να εξεταστούν ειδικότερα θέματα όπως η ηλεκτροδότηση και τα σύγχρονα ραδιοβοηθήματα αεροναυτιλίας.

Ο κ. Δήμας σημείωσε πως την επόμενη Τετάρτη (9/7) αναμένεται η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το αρχαιολογικό εύρημα που εντοπίστηκε στη θέση όπου αρχικά προβλεπόταν η εγκατάσταση του ραντάρ. Τόνισε ότι το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, που θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα στην Ελλάδα. «Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι θα εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες, άρα είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρναουτάκης επανέλαβε τη σημασία της στενής συνεργασίας με το υπουργείο, σημειώνοντας ότι οι επαφές και οι συνεννοήσεις για την πορεία των εργασιών είναι εβδομαδιαίες, τόσο για το αεροδρόμιο όσο και για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Για τον ΒΟΑΚ ειδικότερα, διευκρίνισε ότι μέσα στον μήνα θα προχωρήσει η δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη χρηματοδότηση έργων οδικής ασφάλειας. «Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο είναι έτοιμη. Στόχος είναι ένας σύγχρονος Βόρειος Οδικός Άξονας που θα ξεκινά από την Κίσσαμο και θα φτάνει μέχρι τη Σητεία», κατέληξε ο περιφερειάρχης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 21:05
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