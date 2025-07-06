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Black Sabbath: Αποθέωση στην τελευταία συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος
Magazino
11:28 - 06 Ιουλ 2025

Black Sabbath: Αποθέωση στην τελευταία συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος

Reporter.gr Newsroom
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Οι θρυλικοί Black Sabbath και ο Ozzy Osbourne έδωσαν το Σάββατο στο Μπέρμιγχαμ την τελευταία τους συναυλία και ασφαλώς η συγκίνηση ήταν διάχυτη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους fans τους.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Άστον Βίλα, την οποία υποστηρίζουν τα μέλη του heavy metal συγκροτήματος που έχει συμπληρώσει έξι δεκαετίες ζωής.

Τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε σε φιλανθρωπίες, με τον Ozzy να έχει ανακοινώσει πως έχει πάρκινσον και έτσι στα 76 του χρόνια έκανε την τελευταία του live εμφάνιση.

Ο θρύλος της Metal λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τραγούδησε καθισμένος σε έναν μαύρο θρόνο, ενώ συχνά φαινόταν να βουρκώνει καθώς το πλήθος τον αποθέωνε.

Μαζί με τον Osbourne, αποθεώθηκαν επίσης ο σπουδαίος κιθαρίστας Tony Iommi, ο μπασίστας «Geezer» Butler και ο ντράμερ Bill Ward.

Τους Sabbath τίμησαν κι άλλες σπουδαίες μπάντες της Metal όπως οι Metallica, οι Slayer και άλλοι που συμμετείχαν στη συναυλία.

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