Ιταλία: Στους 18 οι νεκροί του καύσωνα

Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία εδώ και μια εβδομάδα, με τουλάχιστον 18 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Πολλά από τα θύματα του καύσωνα δούλευαν κάτω από τον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ τα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων βρίσκονται υπό συνεχή πίεση, κυρίως με ηλικιωμένους που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα αφυδάτωσης.

Σύμφωνα με την DW, οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι εξηγούν ότι δεν πρόκειται για παροδικά φαινόμενα και ότι θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα και αποτελεσματικά μέτρα,διότι «η Ρώμη και το Παρίσι πλέον το καλοκαίρι παρουσιάζουν τις ίδιες κλιματικές συνθήκες με την Τύνιδα».

Στον ιδιωτικό τομέα μεσημεριανή απαγόρευση εργασίας