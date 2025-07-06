Ιταλία: Στους 18 οι νεκροί του καύσωνα

Πολλά από τα θύματα του καύσωνα δούλευαν κάτω από τον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ τα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων βρίσκονται υπό συνεχή πίεση, κυρίως με ηλικιωμένους που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα αφυδάτωσης.
Σύμφωνα με την DW, οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι εξηγούν ότι δεν πρόκειται για παροδικά φαινόμενα και ότι θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα και αποτελεσματικά μέτρα,διότι «η Ρώμη και το Παρίσι πλέον το καλοκαίρι παρουσιάζουν τις ίδιες κλιματικές συνθήκες με την Τύνιδα».
Στον ιδιωτικό τομέα μεσημεριανή απαγόρευση εργασίας
Στην περιφέρεια της Ρώμης, του Μιλάνου, του Τορίνο, στο Βένετο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας υπεγράφησαν αποφάσεις βάσει των οποίων, τις ημέρες με κόκκινο επίπεδο επιφυλακής λόγω καύσωνα, απαγορεύεται η εργασία σε ανοικτούς χώρους, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα.
Το μέτρο αυτό, όμως, δεν αφορά τις υπηρεσίες του δημοσίου και παρά την ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών, χθες στην πόλη Φροζινόνε, 90 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης, ένας εργάτης που τοποθετούσε οπτική ίνα στον δρόμο πέθανε από καρδιακή προσβολή. Στην ίδια περιοχή ένας οδηγός φορτηγού 60 ετών έχασε την αισθήσεις του και έπεσε στο οδόστρωμα κοντά στα διόδια αυτοκινητόδρομου. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο, δυστυχώς, ήταν μάταιη.
Με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ιταλία ο εσωτερικός χώρος των φορτηγών μετατρέπεται σε «φούρνο», με τραγικές συνέπειες.
Το ίδιο συμβαίνει και στις περισσότερες φυλακές της χώρας. Δεν διαθέτουν κλιματισμό (συνήθως δεν υπάρχουν ούτε ανεμιστήρες) και ο καύσωνας προστίθεται σε μια ήδη τρομερά δύσκολη καθημερινότητα, με κελιά όπου δεν υπάρχει ο στοιχειώδης χώρος που ορίζει ο νόμος.
Μεγάλα προβλήματα έχουν προκύψει σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και σε πολλές βιομηχανίες κυρίως του μεταλλουργικού τομέα. Στους χώρους εργασίας η θερμοκρασία, τις τελευταίες ημέρες, ξεπέρασε συχνά τους 40 βαθμούς. Πάνω από 20 εργάτες παρουσίασαν τάσεις λιποθυμίας και πολλοί αποχώρησαν από τον χώρο εργασίας τους πριν από τη λήξη του κανονικού ωραρίου εξαιτίας της αφόρητης ζέστης.