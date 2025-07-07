Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο τις δασμολογικές απειλές Τραμπ

Με μεικτά πρόσημα ανοίγουν οι ευρωαγορές τη Δευτέρα (7/7), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή μεγαλύτερων δασμών στις χώρες που ακολουθούν τις «αντιαμερικανικές πολιτικές των BRICS».

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,01% και διαμορφώνεται στις 541,08 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,25% στις 23.858,92 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,11% στις 8.812,04 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,12% στις 7.686,18 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,76% και διαμορφώνεται στις 39.695,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,04% στις 13.962,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI χάνει 0,13% και διαμορφώνεται στις 7.767,77 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Oil and Gas ανοίγει με πτώση 1,3% περίπου. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την απόφαση της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή περισσότερο από το αναμενόμενο.

Σε εταιρικά νέα, οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας τεχνολογίας Capgemini σημειώνουν πτώση 2,7%. Η πτώση σημειώνεται μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα εξαγοράσει την εισηγμένη στις ΗΠΑ WNS με συμφωνία ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.

Η Shell μείωσε τις προβλέψεις της για την παραγωγή του ενσωματωμένου φυσικού αερίου για το δεύτερο τρίμηνο και προειδοποίησε για ασθενέστερα αποτελέσματα από τις μονάδες φυσικού αερίου και χημικών προϊόντων.

Σε μια ενημέρωση που δημοσιεύθηκε πριν από τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένει η ολοκληρωμένη παραγωγή φυσικού αερίου να κυμανθεί μεταξύ 900.000 και 940.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα.