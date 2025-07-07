ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο τις δασμολογικές απειλές Τραμπ
Χρηματιστήρια
11:27 - 07 Ιουλ 2025

Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο τις δασμολογικές απειλές Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μεικτά πρόσημα ανοίγουν οι ευρωαγορές τη Δευτέρα (7/7), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή μεγαλύτερων δασμών στις χώρες που ακολουθούν τις «αντιαμερικανικές πολιτικές των BRICS».

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,01% και διαμορφώνεται στις 541,08 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,25% στις 23.858,92 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,11% στις 8.812,04 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,12% στις 7.686,18 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,76% και διαμορφώνεται στις 39.695,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,04% στις 13.962,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI χάνει 0,13% και διαμορφώνεται στις 7.767,77 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Oil and Gas ανοίγει με πτώση 1,3% περίπου. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την απόφαση της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή περισσότερο από το αναμενόμενο.

Σε εταιρικά νέα, οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας τεχνολογίας Capgemini σημειώνουν πτώση 2,7%. Η πτώση σημειώνεται μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα εξαγοράσει την εισηγμένη στις ΗΠΑ WNS με συμφωνία ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.

Η Shell μείωσε τις προβλέψεις της για την παραγωγή του ενσωματωμένου φυσικού αερίου για το δεύτερο τρίμηνο και προειδοποίησε για ασθενέστερα αποτελέσματα από τις μονάδες φυσικού αερίου και χημικών προϊόντων.

Σε μια ενημέρωση που δημοσιεύθηκε πριν από τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένει η ολοκληρωμένη παραγωγή φυσικού αερίου να κυμανθεί μεταξύ 900.000 και 940.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 11:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καραμανλής: Δηλώνει αθώος για κάθε αξιόποινη πράξη – Ζητά την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο
Πολιτική

Καραμανλής: Δηλώνει αθώος για κάθε αξιόποινη πράξη – Ζητά την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο (8/7) οι αιτήσεις για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο (8/7) οι αιτήσεις για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γερουλάνος: «Ομίχλη αδιαφάνειας» σχετικά με τις τροποποιήσεις στο ΕΣΑ – Αναλυτικά τα 108 ορόσημα που τροποποιούνται
Πολιτική

Γερουλάνος: «Ομίχλη αδιαφάνειας» σχετικά με τις τροποποιήσεις στο ΕΣΑ – Αναλυτικά τα 108 ορόσημα που τροποποιούνται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Magazino
30/07/2026 - 10:28

Culture wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ