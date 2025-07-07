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Ουκρανία: 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο – Ανάμεσά τους και τρία παιδιά
Ειδήσεις
13:12 - 07 Ιουλ 2025

Ουκρανία: 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο – Ανάμεσά τους και τρία παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Νυχτερινή ρωσική επίθεση με ντρόουν στο Χάρκοβο προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ατόμων, μεταξύ των οποίων και τριών παιδιών, ανέφεραν σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, οι ουκρανικές αρχές.

Το Χάρκοβο, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, έχει γίνει συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Ihor Terekhov, ξέσπασε μια πυρκαγιά σε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Χάρκοβο ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Ο Oleh Sinehubov, κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής του Χάρκοβο, δήλωσε ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί συνέβησαν στην περιοχή Shevchenkivskyi της πόλης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στον τόπο του συμβάντος, ανέφερε στο Telegram.

Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν ήταν αμέσως σαφής. Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη Μόσχα σχετικά με τις επιθέσεις.

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