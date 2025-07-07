Προανακριτική για Τέμπη: Το ΚΚΕ αποχωρεί καταγγέλλοντας φαρσοκωμωδία

Αποχώρησε και το ΚΚΕ από την Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την ενδεχόμενη τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλής μιλώντας για διαδικασία «φαρσοκωμωδίας».

Πιο αναλυτικά, ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος δήλωσε: «Η φαρσοκωμωδία με την προανακριτική για τον Καραμανλή με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ολοκληρώθηκε. Το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί αυτή την διαδικασία και αποχώρησε. Το ΚΚΕ μαζί με τον οργανωμένο λαό και με τη νέα γενιά είναι απέναντι στην σχεδιαζόμενη κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, φωτίζουν τις πραγματικές αιτίες του εγκλήματος και απαιτούν να τιμωρηθούν τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ευθύνες. Διεκδικούν σε ρήξη με την πολιτική της ΕΕ και του σάπιου αστικού κράτους μέτρα και υποδομές για να μην επαναληφθούν τα Τέμπη».