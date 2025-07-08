Πετρέλαιο: Πτώση τιμών εν μέσω δασμών Τραμπ και αύξησης παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Τρίτης (8/7), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες εξελίξεις σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ και την υψηλότερη από το αναμενόμενο αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ για τον Αύγουστο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Σεπτέμβριο, σημειώνουν πτώση 0,37% στα 69,32 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, υποχωρεί κατά 0,57% στα 67,54 δολάρια.

Με επιστολές που έστειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε ορισμένους εμπορικούς εταίρους, ότι από την 1η Αυγούστου θα τεθούν σε ισχύ σημαντικά υψηλότεροι δασμοί στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος.

Οι δασμοί του Τραμπ έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα σε όλη την αγορά και ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και, κατά συνέπεια, στη ζήτηση πετρελαίου.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια ότι η τρέχουσα ζήτηση παραμένει ισχυρή, ιδίως στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει στηρίξει τις τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ο ταξιδιωτικός όμιλος AAA, προβλέπεται ότι 72,2 εκατομμύρια Αμερικανοί θα κάλυπταν απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων για τις διακοπές της 4ης Ιουλίου, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Οι επενδυτές ήταν αισιόδοξοι εν όψει της περιόδου των διακοπών, καθώς τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα (7/7) η Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων futures των ΗΠΑ έδειξαν ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων αύξησαν τις καθαρές θετικές θέσεις τους σε συμβόλαια futures και δικαιώματα προαίρεσης σε συμβόλαια πετρελαίου κατά την εβδομάδα έως την 1η Ιουλίου.

Όσον αφορά στις προμήθειες, το Σάββατο (5/7) ο ΟΠΕΚ+, συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας τις αυξήσεις των 411.000 βαρελιών την ημέρα που έκαναν τους προηγούμενους τρεις μήνες. Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμένουν ότι ο ΟΠΕΚ+ θα ανακοινώσει τελική αύξηση 550.000 βαρελιών ημερησίως για το Σεπτέμβριο στην επόμενη συνάντηση στις 3 Αυγούστου.

Ωστόσο, η πραγματική αύξηση της παραγωγής ήταν μικρότερη από τα επίπεδα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς προήλθε από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναλυτές.

Άνοδος για το φυσικό αέριο - Οριακές διακυμάνσεις για τα εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,454% στα 34.110 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,30% στα 3.332,30 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 0,15% στα 36,960 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός έχει μικρές απώλειες της τάξης του 0,10% και βρίσκεται στα 5,0210 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί 0,19% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1730 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,17% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3584 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,31% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8635 βρετανική λίρα ανά ευρώ.