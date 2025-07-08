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Παπαστεργίου: Από το Ψηφιακό στο Έξυπνο Κράτος - Χτίζουμε την Ψηφιακή Ελλάδα του AI
Τεχνολογία
19:08 - 08 Ιουλ 2025

Παπαστεργίου: Από το Ψηφιακό στο Έξυπνο Κράτος - Χτίζουμε την Ψηφιακή Ελλάδα του AI

Reporter.gr Newsroom
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Τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσίασε ο υπουργός ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο MIT Universal AI Summit που διεξάγεται σήμερα (8/7) στο Κολλέγιο Αθηνών.

Μιλώντας για τη μετονομασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε «υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης», ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως «θέτει ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας».

Σύμφωνα με τον υπουργό ο στόχος είναι να «ξεκλειδωθούν» οι τεράστιες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ψηφιοποιηθούν και να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών.

«Για να ζωντανέψουμε αυτό το όραμα δημιουργήσαμε την Ειδική Γραμματεία για Τεχνητή Νοημοσύνη και Διακυβέρνηση Δεδομένων, έναν ευέλικτο και αποδοτικό θεσμό, σκοπός του οποίου είναι να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία. Η Γραμματεία αυτή θα ηγηθεί στον συντονισμό και στην εφαρμογή των πρωτοβουλιών και των πολιτικών γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και θα υποστηρίζει την επιτροπή που έχει δημιουργήσει ο πρωθυπουργός για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ήδη, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, όμως πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα», συνέχισε ο υπουργός.

Έπειτα, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι με βάση τα στοιχεία της έκθεσης για την Ψηφιακή Δεκαετία 2025 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υιοθέτηση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε από το 4% που ήταν το 2023, στο 9,8% το 2024, τη στιγμή που ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 13%.

«Η σημαντική αυτή αύξηση δείχνει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που δείχνει η κοινωνία στην Τεχνητή Νοημοσύνη», σχολίασε ο υπουργός, ενώ όπως είπε οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει λανσάρει η ελληνική κυβέρνηση χαίρουν θερμής υποδοχής. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο το mAIgov έχει ήδη απαντήσει σε περισσότερες από 2,5 εκατ. ερωτήσεις πολιτών και «αυτό είναι μόνο η αρχή», όπως τόνισε ο υπουργός.

Ο «Δαίδαλος» και τα AI factories

Όσον αφορά τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026, ο κ. Παπαστεργίου προέβλεψε ότι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές του κόσμου. «Το μοντέλο του deepseek εκπαιδεύτηκε σε λιγότερο ισχυρές υποδομές από αυτές που θα προσφέρει ο Δαίδαλος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαστεργίου μίλησε για ελληνικό ΑΙ Factory «Φάρος», το οποίο χαρακτήρισε ως «ναυαρχίδα» για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ο υπουργός υπενθύμισε πως πρόκειται για ένα από τα πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, ενώ σκοπός του θα είναι μεταξύ άλλων να προσφέρει δεδομένα, υπολογιστή ισχύ και εργαλεία για την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υγεία, τη βιωσιμότητα, καθώς και του πρώτου ελληνικού ανοιχτού μεγάλου γλωσσικού μοντέλου.

Τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσίασε ο υπουργός ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο MIT Universal AI Summit που διεξάγεται σήμερα (8/7) στο Κολλέγιο Αθηνών.

Μιλώντας για τη μετονομασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε «υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης», ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως «θέτει ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας».

Οι προκλήσεις και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

Σχετικά με την ενεργειακή τροφοδοσία αυτών των συστημάτων, ο υπουργός δήλωσε ότι μεταξύ άλλων θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η γεωγραφική της θέση, καθώς μαζί με την Κύπρο, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και είναι το πιο ασφαλές σημείο εισόδου της Ευρώπης προς την Ανατολή.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε πως η επόμενη πρόκληση είναι αυτή της διαθεσιμότητας δεδομένων, καθώς η εκπαίδευση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί δεδομένα υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης απαιτείται μια πολιτισμική αλλαγή κυρίως στον δημόσιο τομέα, καθώς και ισχυρότερη διυπηρεσιακή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε κινήσεις όπως το νομοσχέδιο για τη διακυβέρνηση των δεδομένων.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χτίζει ένα εθνικό οικοσύστημα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο οδηγείται από την εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή αυτονομία. H χώρα μας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους σχηματίζοντας ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ψηφιακής αυτονομίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», κατέληξε ο υπουργός.

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