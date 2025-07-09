Μητσοτάκης: Στη Βουλή το μεσημέρι για εξελίξεις στη Λιβύη και μέτρα για μεταναστευτικό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για τις εξελίξεις στη Λιβύη όσον αφορά το μεταναστευτικό, θα μεταβεί στις 13:30 στη Βουλή όπου και θα ενημερώσει το ελληνικό κοινοβούλιο.

Το πρωί της Τετάρτης (9/7) στο Μέγαρο Μαξίμου ο Θάνος Πλεύρης ενημερώνει τον πρωθυπουργό για τα όσα συνέβησαν εχθές στη Λιβύη κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και της «πόρτας» από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει το κοινοβουλευτικό σώμα για τις εξελίξεις, για τις οποίες υπήρχαν έντονες αντιδράσεις, ενώ αναμένεται να επανεξεταστεί το πλαίσιο για την αποτροπή της εισόδου μεταναστών στη χώρα μέσω της Κρήτης, όπου αναμένεται περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων.