Ενίσχυση 74 επενδύσεων με €87,3 εκατ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Την απόφαση ενίσχυσης 74 επενδυτικών σχεδίων με 87,3 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360°» του Αναπτυξιακού Νόμου 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχύσεων φτάνει τα 169 εκατ. ευρώ.

Η στήριξη θα δοθεί με συνδυασμό επιχορηγήσεων, ύψους 63,8 εκατ. ευρώ, και φορολογικών απαλλαγών που ανέρχονται σε 23,5 εκατ. ευρώ. Στόχος του καθεστώτος είναι να ενθαρρυνθούν επενδύσεις σε μια ευρεία γκάμα κλάδων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων σχεδίων (17), απορροφώντας περίπου το 32% των συνολικών ενισχύσεων. Ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 16 σχέδια και ποσοστό 20% επί της συνολικής στήριξης, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωγραφική διασπορά των πόρων.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη ανακοινωθεί η έγκριση ενισχύσεων ύψους 148 εκατ. ευρώ για 177 επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς «Αγροδιατροφή» του ίδιου νόμου. Με τις δύο αυτές δράσεις, δίνεται έμφαση τόσο στη μεταποίηση όσο και στην πρωτογενή παραγωγή.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανοίξει ήδη τις αιτήσεις για τα τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου του 2025, επιδιώκοντας να επιταχύνει την απορρόφηση επενδυτικών κεφαλαίων και την υλοποίηση έργων που στηρίζουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.