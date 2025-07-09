Σταθερά ψηλά και το 2025 η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για ταξίδια

Σταθερά ψηλά βρίσκεται η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για ταξίδια, έχοντας μάλιστα αυξήσει φέτος τα ποσοστά της σε δύο από τις τρείς βασικές αγορές της. Τα στοιχεία από τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για «Το προφίλ σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού- A’ μέρος: Ευρωπαϊκές Αγορές». Η Ελλάδα είναι 3η σε Γερμανία – Γαλλία - Ιταλία, 5η σε Ηνωμένο Βασίλειο και 6η στην Ισπανία.

Ειδικότερα, η χώρα μας έρχεται τρίτη, έχοντας ανέβει κατά δύο θέσεις, στις προτιμήσεις των Γερμανών και των Γάλλων και πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τρείς αυτές χώρες συμπληρώνουν το τοπ 3 των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται επίσης, στην τρίτη θέση για τους Ιταλούς και λίγο χαμηλότερα, στην έκτη θέση για τους Ισπανούς.

Τα στοιχεία προκύπτουν από το Α’ μέρος, για τις ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία) της μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για «Το προφίλ σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού». Στη μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας που διενήργησε η GlobalWebIndex (GWI) σε 5.507 ερωτηθέντες ηλικίας 16-64 ετών την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 σε πέντε βασικές αγορές της χώρας μας και συγκεκριμένα σε Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία για την πρόθεση διακοπών τους επόμενους 12 μήνες. Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση αγορές εισέφεραν σχεδόν το 47% των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού το 2024.

Η άνοδος της Ελλάδας κατά δυο θέσεις στις προτιμήσεις των Γερμανών και των Γάλλων, και κατά μια θέση στους Ισπανούς, οφείλεται και στην πτώση στις προτιμήσεις των Γερμανών για ταξίδια προς την Αυστρία και τη Γαλλία, καθώς και των Ισπανών για ταξίδια προς τη Γερμανία. Σε σχέση με τα ποσοστά προτίμησης, η Ελλάδα τα αύξησε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) στη Γαλλία, παρέμεινε σχεδόν σταθερή στη Γερμανία, ενώ είχε μείωση κατά 1,5 π.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο και 0,5 π.μ. στην Ισπανία.

Πρόθεση για ταξίδια

Γενικότερα, όσον αφορά στην πρόθεση για ταξίδια τους επόμενους 12 μήνες περισσότεροι από 7 στους 10 Γερμανούς, Βρετανούς, Ισπανούς και Ιταλούς προτίθενται να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό. Η γαλλική αγορά παρουσιάζει μικρότερη επιθυμία (περίπου 6 στους 10) αλλά, μεταξύ αυτών που θα ταξιδέψουν, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (25,4%) θα κάνουν 5 ή περισσότερα ταξίδια σε σχέση με τις άλλες αγορές που το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 3,9% και 6,3%.

Προγραμματιζόμενη δαπάνη

Βάσει της μελέτης προκύπτει ότι και στις πέντε υπό μελέτη αγορές πρώτον, περίπου 1 στους 2 προτίθεται να ξοδέψει όσο και πέρυσι και δεύτερον, οι ταξιδιώτες που προτίθενται να ξοδέψουν περισσότερα από πέρυσι είναι περισσότεροι από όσους προτίθενται να ξοδέψουν λιγότερα. Αναφορικά με το ποσό που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν για διαμονή ανά διανυκτέρευση ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένων φόρων), οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 86-115 € και 116-145 € για τη Γερμανία (25% και 16,4% αντίστοιχα). Στη Γαλλία οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 56-85 € και 86-115 € (24,8% και 22,9% αντίστοιχα). Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 76-100 £ ή 88-116 €[1] (17,1%) και 101-125 £ ή 117 – 145 € (16,7%). Στην Ισπανία οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 66-85 € (21,5%) και 86-105 € (18,4%), ενώ στην Ιταλία 46-65 € (20,5%) και 66-85 € (20,3%). Σε σχέση με πέρυσι, η γερμανική αγορά παρουσιάζει μείωση του ποσοστού αυτών που θα ξοδέψουν λιγότερο από 55 € και 56-85 €, ή περισσότερο από 280 €. Η γαλλική αγορά παρουσιάζει μικρή αύξηση σε όσους θα ξοδέψουν από 56 € έως 145 € και από 226 € και πάνω και μείωση στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η βρετανική αγορά παρουσιάζει μείωση στις κατηγορίες δαπανών κάτω των 100 £ ή 116 € και άνοδο στις υπόλοιπες και, τέλος, η ισπανική αγορά παρουσιάζει μείωση στις κατηγορίες είναι 46-65 € και 216-260 € και αύξηση ή σταθερότητα στις υπόλοιπες.

Προγραμματισμός και τύπος ταξιδιού

Ο προγραμματισμός των διακοπών στο εξωτερικό φαίνεται να ξεκινάει από νωρίς με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς να προγραμματίζουν πιο έγκαιρα τα ταξίδια τους σε σχέση με τους Γάλλους και ιδιαίτερα σε σχέση με τους Ισπανούς και τους Ιταλούς. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρατηρείται μια τάση για πιο έγκαιρο προγραμματισμό κρατήσεων, τόσο για τη διαμονή όσο και για τη μεταφορά και τις δραστηριότητες.

Οι διακοπές σε παραλία εξακολουθούν να είναι η πλέον προτιμητέα μορφή, ακολουθούμενη από διακοπές City Break, ταξίδια στη φύση, επίσκεψη σε αξιοθέατα, συγγενείς και φίλους και ταξίδια για περπάτημα ή πεζοπορία. Κύριο κίνητρο για διακοπές είναι η απόλαυση και η χαλάρωση, ενώ επικρατέστερη μορφή καταλύματος εξακολουθεί να είναι το ξενοδοχείο/μοτέλ. Σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται μείωση στην προτίμηση ξενοδοχείου/μοτέλ στη γερμανική και γαλλική αγορά, ενώ αντίθετα καταγράφεται αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Το αεροπλάνο παραμένει το δημοφιλέστερο μέσο, με τους περισσότερους να προτιμούν πτήσεις διάρκειας έως 3 ωρών, ενώ, παράλληλα, υπάρχει ισχυρή προτίμηση για ταξίδια με αυτοκίνητο και το τρένο. Τόσο η προτίμηση για πτήσεις διάρκειας έως 3 ώρες όσο και για ταξίδια με αυτοκίνητο ή τρένο δεν ευνοούν (λόγω γεωγραφικής θέσης) την Ελλάδα, σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είναι σαφώς πιο εύκολα προσβάσιμοι και με τα τρία μέσα. Ενδεικτικά, ιδιαίτερα για τις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, ευνοούνται οι γειτονικές τους χώρες ως προορισμοί διακοπών. Αν και τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη γερμανική και τη βρετανική αγορά για ταξίδια με και διαμονή σε σκάφος/πλοίο σε σχέση με πέρυσι, που μάλλον αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης προτίμησης για κρουαζιέρα στις αγορές αυτές.

Με ποιον ταξιδεύουν: Σύντροφοι, οικογένεια και νέες συνήθειες

Αναφορικά με την παρέα με την οποία προτιμά να ταξιδεύει κανείς, ξεχωρίζει με διαφορά το ταξίδι με τον/τη σύντροφο και τα ταξίδια με την οικογένεια. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση στους ταξιδιώτες από τη Γερμανία που ταξιδεύουν μόνοι και, παρά το ότι ακόμα τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, μια αξιοσημείωτη αύξηση σε όλες τις αγορές αυτών που ταξιδεύουν με το κατοικίδιό τους.