Μητσοτάκης: Σημαντικά αυξημένο το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Αναλυτικά τι ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο:

«Σημαντικό βίντεο. Ήξερες ότι αν είσαι φοιτητής μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να πάρεις έως και 2.500 ευρώ τον χρόνο; Η πλατφόρμα για να υποβάλεις την αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα άνοιξε! Και φέτος είναι σημαντικά αυξημένο.

Το 2019 ήταν 1.000 ευρώ, σήμερα έχει πάει στα 1.500 ευρώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 2.000 ευρώ για την περιφέρεια. Ενώ προσοχή! Και πολύ σημαντικό! Αν αποφασίσεις να συγκατοικήσεις είναι 2.000 ευρώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 2.500 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, αν μείνετε δύο μαζί θα πάρετε 5.000 ευρώ για να νοικιάσετε ένα σπίτι. Αν μείνετε τρεις μαζί στην περιφέρεια θα πάρετε 7.500 ευρώ.

Μπες εδώ» και έδειξε την ηλεκτρονική διεύθυνση stegastiko.minedu.gov.gr.Τέλος, τόνισε ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για το επίδομα έως τα τέλη του Ιουλίου.