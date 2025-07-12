ΠΑΣΟΚ: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν έκανε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

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Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ το Σάββατο (12/7), μέσω της Βουλευτή Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία κατηγορεί για απραξία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Μετά την κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε στον Υπουργό Εσωτερικών για την ουσιαστική και κραυγαλέα απραξία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε η... Ανεξάρτητη Αρχή -και όχι ο Υπουργός!- η οποία χρειάστηκε πέντε ολόκληρες ημέρες και μια μακροσκελή ανακοίνωση 3.600 λέξεων, για να επιβεβαιώσει με περισσό θράσος και ιστορική αλαζονεία, αλλά πανηγυρικά, όσα ήδη γνωρίζαμε:

Ότι η ΕΑΔ είχε πολλές καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια της - παρότι αποφεύγει να μας πει ΠΟΣΕΣ και από ΠΟΤΕ!

Ότι ενημερώθηκε επισήμως για τις παρατυπίες από εισαγγελικές αρχές

Ότι, παρά τις ευρύτατες αρμοδιότητες που διαθέτει, δεν έκανε απολύτως τίποτα:

Ούτε έλεγχο ουσίας των καταγγελιών που λάμβανε.

Ούτε έλεγχο των πόθεν έσχες των διοικητών, μελών ΔΣ κλπ.

Ούτε, κυρίως, την αυτεπάγγελτη γενική έρευνα που μπορούσε -και όφειλε- να διατάξει!

Αντί απαντήσεων, η ΕΑΔ να επιχειρεί με αλυσιτελείς τεχνικές περιγραφές, θολά παραδείγματα και επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, να καλύψει την αδράνειά της πίσω από θεωρητικά εφευρήματα και νομικά καπνογόνα.

Δεν παρέθεσε ούτε ένα στοιχείο που να καταδεικνύει ότι ασχολήθηκε έστω με μία πτυχή του σκανδάλου, αλλά επικαλείται τη «συνεργασία» της με την Οικονομική Αστυνομία και ότι επέλεξε δήθεν την αποφυγή «παράλληλων ελέγχων» και –φευ!- επικαλείται τους εσωτερικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που όλα τα «βρήκε καλά»!.

Και όμως, η ΕΑΔ είχε κάθε δυνατότητα, ρητά κατοχυρωμένη στον ν. 4622/2019, άρθρο 83:

Να λάβει, αξιολογήσει και διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες.

Να προχωρήσει σε ελέγχους για απάτη, διαφθορά ή κακοδιαχείριση, ακόμη και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Να ελέγξει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) προσώπων που εμπλέκονται.

Να κάνει όλα τα παραπάνω ακόμη και ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ, όταν αντιλαμβάνεται σκάνδαλο και διαφθορά (αρ 83 παρ 3)

Δεν έκανε ΤΙΠΟΤΕ από αυτά. Και τώρα προσπαθεί να πείσει ότι το… σκέφτηκε, αλλά αρκέστηκε στον έλεγχο άλλων οργάνων και του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Όμως, παρά τη θολή ανακοίνωση της ΕΑΔ, τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε στον Υπουργό Εσωτερικών παραμένουν αναπάντητα:

Πόσες καταγγελίες έλαβε η ΕΑΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε και τι τις έκανε;

Ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν;

Ελέγχθηκαν οι φορείς που συνεργάστηκαν με τον Οργανισμό;

Έγιναν έλεγχοι «πόθεν έσχες» στις Διοικήσεις και στους υπαλλήλους;

Θα ελεγχθεί η ίδια η απραξία της ΕΑΔ από το εποπτεύον Υπουργείο;

Ζητήθηκαν ποτέ εξηγήσεις για τη στάση της;

Η κοινή γνώμη δεν πείθεται με ανακοινώσεις που συγκαλύπτουν».

Η διαφάνεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.

Η ΕΑΔ, η ναυαρχίδα των Ανεξάρτητων Αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς, είναι υπόλογη θεσμικά – όχι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά απέναντι στην κοινωνία.

Δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ζήτημα θεσμικής νομιμότητας, διαφάνειας και κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Η χώρα χρειάζεται οι Ανεξάρτητες Αρχές , να λειτουργούν καταρχήν ως «αρχές» και -κυρίως- ως «Ανεξάρτητες» .

Όχι ως ασπίδα συγκάλυψης της διαφθοράς, ούτε ως συνήγοροι κυβερνητικών προσώπων, ακόμη κι αν αυτό είναι το προφανές «αντίδωρο» φωτογραφικών διατάξεων, που με τροπολογίες της νύχτας, αλλάζουν ακόμη και τα κριτήρια για να χωρέσουν ημέτεροι και αρεστοί στη διοίκηση των αρχών!

Τα πλήρωσε αυτά ο τόπος ακριβά. Πλέον, καμία ανοχή.

Η συνέχεια στη Βουλή.