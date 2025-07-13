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Μάντζος: Επίσημη επιβεβαίωση της τουρκολιβυκής προκλητικότητας η ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Πολιτική
19:05 - 13 Ιουλ 2025

Μάντζος: Επίσημη επιβεβαίωση της τουρκολιβυκής προκλητικότητας η ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με ανακοίνωση του ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, τονίζει την τουρκολιβυκή προκλητικότητα με τη ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ της Λιβύης, ενώ ζητά άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, η δήλωση Δημήτρη Μάντζου έχει ως εξής:

Η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, που έχει υποβληθεί από τις 20 Ιουνίου 2025 στον ΟΗΕ, συνιστά πράξη επίσημης επιβεβαίωσης της επίμονης και συντονισμένης τουρκολιβυκής προκλητικότητας.

Δυστυχώς για τα εθνικά μας συμφέροντα, η Κυβέρνηση της Τρίπολης δεν φαίνεται να «σέβεται τη μέση γραμμή», όπως αρχικά εμφανιζόταν από την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως, να αμφισβητεί ευθέως τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, σε εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Αντίθετα σε όσα υποστηρίζει η Κυβέρνηση της Τρίπολης, το τουρκολιβυκό «μνημόνιο» που υπογράφηκε το 2019, είναι άκυρο και ανυπόστατο άρα δεν παράγει έννομες συνέπειες, πολλώ δε μάλλον στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, του θεματοφύλακα της Σύμβασης του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που εν προκειμένω απροκάλυπτα παραβιάζεται.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει αφενός να μην απόσχει από την ενάσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην περιοχή της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ, αφετέρου να απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά στη νέα αυτή πρόκληση, αποτρέποντας νέα «παιχνίδια επί χάρτου» είτε από την Τρίπολη είτε από τη Βεγγάζη, η οποία πρόσφατα εμφανίζεται φιλική προς τις τουρκικές θέσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2025 - 18:56
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