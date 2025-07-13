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Φάμελλος: Παρών στις ανάγκες της κρητικής κοινωνίας - Ξεκάθαρα κατά της πολιτικής Μητσοτάκη - Πλεύρη στο μεταναστευτικό
Πολιτική
18:50 - 13 Ιουλ 2025

Φάμελλος: Παρών στις ανάγκες της κρητικής κοινωνίας - Ξεκάθαρα κατά της πολιτικής Μητσοτάκη - Πλεύρη στο μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Το κτίριο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο όπου φιλοξενούνται, κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, πρόσφυγες και μετανάστες, επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφού περιηγήθηκε στον χώρο και συνομίλησε με τοπικούς φορείς και κατοίκους, δήλωσε τα εξής στα ΜΜΕ:

«Η μεταναστευτική πίεση είναι μια αρνητική εξέλιξη και για τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, αλλά και για τους ανθρώπους που προσωρινά φιλοξενούνται σε πολύ άσχημες συνθήκες.

Εμείς είχαμε την υποχρέωση και την ανάγκη να έρθουμε να ενημερωθούμε και να στηρίξουμε τους τοπικούς φορείς για τις προσπάθειές τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ΠΑΡΩΝ στις ανάγκες και στις διεκδικήσεις των φορέων και στις υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας. Αλλά είναι ξεκάθαρα ΚΑΤΑ της πολιτικής του κ. Πλεύρη και του κ. Μητσοτάκη, που άφησε αθωράκιστη και απροετοίμαστη την Κρήτη και τη χώρα. Δεν υπήρχε προετοιμασία, με ελλιπέστατη διπλωματική εκπροσώπηση -την οποία την είδαμε και πρόσφατα στη Λιβύη- αλλά και με έλλειψη στήριξης των φορέων και των τοπικών κοινωνιών, που έχουν σημαντική αλληλεγγύη αλλά δεν έχουν την υποχρέωση να καλύψουν όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να καλέσει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής για να υπάρχει μια νέα μεταναστευτική πολιτική, ώστε όλη η Ευρώπη, να έχει μια την ευθύνη και τη δίκαιη ισότιμη ανάληψη των υποχρεώσεων και του ασύλου και της φιλοξενίας και των επιστροφών και της αντιμετώπισης των διακινητών. Δεν είναι δουλειά μόνο της Ελλάδας.

Είναι τραγικό το ότι έχει συμφωνήσει ο κ. Μητσοτάκης να είναι η χώρα μας δεσμοφύλακας της Ευρώπης.

Πρέπει παράλληλα μαζί με την αλλαγή του Συμφώνου Μετανάστευσης, οι τοπικοί φορείς να στηριχθούν από την Πολιτεία. Το σύστημα υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας, των εγγράφων και της απόδοσης ασύλου, των επιστροφών, αλλά και της ένταξης είναι δουλειά της Πολιτείας, δεν είναι δουλειά των τοπικών φορέων.

Σαφέστατα υποστηρίζουμε την πρόταση των τοπικών φορέων, να υπάρχουν οι μικρές δομές υποδοχής και αιτήσεων, αλλά είμαστε απόλυτα αντίθετοι με μία κλειστή, μεγάλη δομή-φυλακή που θέλει να κάνει εδώ στην Κρήτη ο κ. Μητσοτάκης, ανταποκρινόμενος σε αυτό που συμφώνησε με την ακροδεξιά της Ευρώπης, να είμαστε η φυλακή της Ευρώπης. Όχι!

Η Ελλάδα έχει διεθνείς υποχρεώσεις και πρέπει να τις σέβεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σέβεται ούτε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά ούτε και τις ανάγκες των πολιτών, των προσφύγων και των μεταναστών.

Και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι πάνω στα δικά του ελλείμματα αφήνει τον κ. Πλεύρη να κάνει με ακροδεξιές ιαχές τον τζάμπα μάγκα.

Εμείς είμαστε παρόντες στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και στις υποχρεώσεις της χώρας, ξεκάθαρα κατά στις ακροδεξιές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη».

Στο σημείο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και ενημέρωσαν τον Πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή και ο διοικητής του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου Κ. Παττακός.

Στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, το μέλος της ΚΕΕ πάτερ Ιωάννης Βάθης και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις Νομαρχιακές Επιτροπές Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

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