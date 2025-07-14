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ΣΥΡΙΖΑ: Ήρθε η ώρα της Οικονομικής Εισαγγελίας και της Οικονομικής Αστυνομίας για την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική
12:57 - 14 Ιουλ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ήρθε η ώρα της Οικονομικής Εισαγγελίας και της Οικονομικής Αστυνομίας για την «Ομάδα Αλήθειας»

Reporter.gr Newsroom
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Με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις για την χρηματοδότηση της «Ομάδας Αλήθειας» και την έρευνα της υπόθεσης από την Οικονομική Εισαγγελία, «τα ψέματα τελειώνουν και μαζί τους η «Ομάδας Αλήθειας», η αλήθεια θα νικήσει την προπαγάνδα, τα ψέματα και τους μηχανισμούς της».

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει: «Η εφημερίδα το «Βήμα της Κυριακής» αποκάλυψε ότι η Οικονομική Εισαγγελία ερευνά τις εταιρείες V+O και Blue Skies. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στο πλαίσιο της έρευνας, η Οικονομική Αστυνομία έχει απευθυνθεί στους πελάτες των εταιρειών και ζητεί στοιχεία για τη φύση της συνεργασίας τους με τις εν λόγω εταιρείες και εστιάζει σε ενδεχόμενες φορολογικές παραβιάσεις (εικονικότητα συναλλαγών, ξέπλυμα χρήματος κ.λπ.). Όπως αναφέρει το δημοσίευμα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι δικαστικές αρχές θα αξιολογήσουν και θέματα παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, έχει καταθέσει από τον Μάιο μηνυτήρια αναφορά προκειμένου να διερευνηθούν οι τριγωνικές σχέσεις, οι ροές χρήματος, τα εικονικά τιμολόγια που χρηματοδότησαν τον σκοτεινό επικοινωνιακό μηχανισμό της ΝΔ.

Αναρωτιόμαστε εφόσον διερευνώνται τόσο σοβαρά αδικήματα που εμπλέκουν άμεσα το κυβερνών κόμμα, τι νόημα είχε η παρουσία του μισού Υπουργικού Συμβουλίου στην φιέστα για τα 13 χρόνια της «Ομάδας Αλήθειας» εκτός από το να στείλει ένα μήνυμα στη δικαιοσύνη;

Τα ψέματα τελειώνουν και μαζί τους η «Ομάδας Αλήθειας», η αλήθεια θα νικήσει την προπαγάνδα, τα ψέματα και τους μηχανισμούς της».

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