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Goldman Sachs: Στην κορυφή των αναδυόμενων αγορών η Ελλάδα – Στόχος οι 2.100 μονάδες για το Χ.Α.
Αναλύσεις
12:45 - 14 Ιουλ 2025

Goldman Sachs: Στην κορυφή των αναδυόμενων αγορών η Ελλάδα – Στόχος οι 2.100 μονάδες για το Χ.Α.

Reporter.gr Newsroom
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Στην κορυφή των αναδυόμενων αγορών τοποθετεί την Ελλάδα η Goldman Sachs, αναβαθμίζοντας τη σύσταση για τις ελληνικές μετοχές σε «Υπεραπόδοση» και ανεβάζοντας την τιμή στόχο για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 2.100 μονάδες.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα βλέπει περιθώριο ανόδου 14% σε δολαριακή βάση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αγορά ως την πιο υποσχόμενη στην περιοχή CEEMEA.

Στην κατηγορία CEEMEA (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), η Ελλάδα αναδεικνύεται ως το πιο υποσχόμενο asset, με τη Goldman να αυξάνει τη στάθμισή της στο πλαίσιο μιας πιο κυκλικής στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων. Η αναμενόμενη συνολική απόδοση για την Ελλάδα διαμορφώνεται στο +13%, υπερδιπλάσια σε σχέση με χώρες όπως η Πολωνία, για την οποία προβλέπεται μόλις +3%. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι ελληνικές τράπεζες, μαζί με τις ουγγρικές, ξεχωρίζουν για το ισχυρό προφίλ αποτίμησης και αποδοτικότητας. Η Goldman Sachs τονίζει ότι, παρά τις σημαντικές αποδόσεις που έχουν ήδη καταγράψει, οι εγχώριες τράπεζες παραμένουν ελκυστικές λόγω της χαμηλής τους αποτίμησης (P/B) σε σχέση με το υψηλό ROE που παρουσιάζουν.

Η έκθεση έρχεται μετά από εντυπωσιακή άνοδο 32% για τον Γενικό Δείκτη από τις αρχές του 2025, επίδοση που ξεπερνά κατά πολύ τον σχεδόν στάσιμο MSCI Emerging Markets. Η Goldman αναμένει αύξηση κερδών ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων κατά 5% το 2025 και 6% το 2026, ενώ η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται άνω του 5,5%, με ελκυστική αποτίμηση και ισχυρά θεμελιώδη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ξεχωρίζει για τον υψηλό δείκτη αποδοτικότητας (ROE) και τη χαμηλή αποτίμηση, ενώ το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα κυκλικών και χρηματοοικονομικών τίτλων.

Παρά τις υψηλές αποδόσεις, η ελληνική αγορά παραμένει υπο-εκπροσωπούμενη στα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η Ελλάδα παύει να αποτελεί συγκυριακή επιλογή και εξελίσσεται σε πυλώνα στρατηγικής σημασίας για τους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 12:55
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