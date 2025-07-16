Σκέρτσος: Είμαστε στο σωστό δρόμο – Η ελληνική οικονομία δείχνει ισχυρή ανάκαμψη

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«Το ψάρι δεν βαφτίζεται κρέας όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τη μέρα-νύχτα στην οικονομία με αμφιλεγόμενες αναλύσεις», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Τα πράγματα είναι απλά» σημειώνει στη συνέχεια ο υπουργός Επικρατείας και προσθέτει:

«Η μείωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους είναι πρόοδος.

Η αύξηση της απασχόλησης είναι πρόοδος.

Η αύξηση των επενδύσεων, της μεταποίησης, των εξαγωγών, των καταθέσεων, των αμοιβών, της κατά κεφαλή κατανάλωσης είναι πρόοδος.

Η μείωση της φτώχειας είναι πρόοδος.

Κι όλα αυτά δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ή ερμηνεία. Είναι τα πραγματικά δεδομένα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμαστε; Όχι ακόμη. Βρισκόμαστε όμως στο σωστό δρόμο.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη κάνουν την καθημερινότητα ο εισαγόμενος πληθωρισμός ή οι τιμές στη στέγη.

Οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες κάθε νοικοκυριού είναι πολλές και αυξανόμενες κι εμείς προσπαθούμε από το μέρισμα της ανάπτυξης της οικονομίας να στηρίζουμε τα εισοδήματα ειδικά των πιο ευάλωτων», τονίζει ο κ. Σκέρτσος και συμπληρώνει:

«Όμως, μόνο η σύγκριση των πραγματικών – και μόνο αυτών – δεδομένων λένε όλη την αλήθεια για την απόσταση που έχουμε καλύψει από το 2019 έως σήμερα.»