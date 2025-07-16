ΑΒΑΞ: Διανομή μερίσματος στα €0,0665 ανά μετοχή – Στις 2 Σεπτεμβρίου η αποκοπή

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2025 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €10.367.631,12 για την οικονομική χρήση 2024.

Λαμβανομένου υπόψη των 212.500 ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, και οι οποίες εκ του Νόμου δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος, το μεικτό μέρισμα ανά μετοχή υπολογίζεται σε €0,07 επί 148.109.016 μετοχών.

Το ανωτέρω μεικτό ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,0035 ανά μετοχή, συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε €0,0665 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω μέρισμα ανά μετοχή ενδέχεται να αυξηθεί σε περίπτωση που αγοραστούν επιπλέον ίδιες μετοχές έως την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2024.

Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2024 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τετάρτης 03.09.2025 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη 02.09.2025.

Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 08.09.2025 ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

 μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και

 μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»