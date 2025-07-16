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Ανδρουλάκης: Βιώνουμε την απαξίωση της λογικής και τον απόλυτο ευτελισμό της πολιτικής
Πολιτική
16:26 - 16 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης: Βιώνουμε την απαξίωση της λογικής και τον απόλυτο ευτελισμό της πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
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Πυρά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης εναντίον της κυβέρνησης την Τετάρτη (16/7) μετά την πρόταση εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας ότι τις τελευταίες μέρες «βιώνουμε την απαξίωση της λογικής και τον απόλυτο ευτελισμό της πολιτικής».    

«Δεν σας αξίζει αυτό το παρακράτος της μεθόδευσης του Μαξίμου. Καλώς και τους βουλευτές της ΝΔ να ψηφίσουν και να στηρίξουν την προανακριτική επιτροπή έτσι ώστε να επιτρέψουμε στη Δικαιοσύνη να ελέγξει τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα», πρόσθεσε.

«Γιατί λοιπόν να έχουμε τον συμψηφισμό της γαλάζιας ρεμούλας; Η λέξη μεθόδευση είναι το λιγότερο. Εδώ υπάρχει απαξίωση της λογικής. Αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες από τα επιχειρήματά σας είναι ο απόλυτος ευτελισμός της πολιτικής. Δεν έχουν λογική τα επιχειρήματα ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται το παρελθόν», είπε στη συνέχεια.

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