Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ: Ένταση στη Βουλή με πρωταγωνίστρια την Κωνσταντοπούλου

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε το αίτημα για άρση της ασυλίας 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, λόγω της συμμετοχής τους στην προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη και τη θετική ψήφο τους στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το αίτημα κατατέθηκε μετά από μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δήλωσαν «παρών», και τα κόμματα Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν υπέρ. Συνολικά ψήφισαν 270 βουλευτές, με 158 κατά, 76 «παρών» και 36 υπέρ.

Η στάση της αντιπολίτευσης προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς δεν υπερασπίστηκαν τους συναδέλφους τους από τη δίωξη για ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, γεγονός που επαναφέρει μνήμες από περιόδους έντονης πολιτικής πόλωσης και ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.

Ο πρόεδρος της προανακριτικής για τον κ. Τριαντόπουλο, Παναγής Καπάτος, χαρακτήρισε τη δίωξη θεσμική παρεκτροπή, τονίζοντας ότι η ψήφος των βουλευτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν μπορεί να αποτελέσει ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επισήμανε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει «παρών», θεωρώντας πως υπάρχει παραβίαση του Συντάγματος από τους βουλευτές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε σεβασμό στο Σύνταγμα και το ΚΚΕ τόνισε πως οι βουλευτές κατηγορούνται για παραβίαση διαδικασιών κατά το κλείσιμο της προανακριτικής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, υπερασπίστηκε την απόφαση της πλειοψηφίας, επισημαίνοντας πως η πολιτική διαφωνία δεν πρέπει να ποινικοποιείται και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «πατά σε δύο βάρκες» ψηφίζοντας «παρών».

Επεισόδιο Γεωργαντά – Κωνσταντοπούλου

Η συνεδρίαση στιγματίστηκε από επεισόδιο μεταξύ του προεδρεύοντος της Ολομέλειας Γιώργου Γεωργαντά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αιτία της σύγκρουσης ήταν η παραβίαση του χρόνου ομιλίας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά από διαδοχικές παρατηρήσεις του κ. Γεωργαντά, η κα Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από το βήμα καταγγέλλοντας φασισμό.