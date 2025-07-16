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Παράταση έως τις 10 Οκτωβρίου για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου
Οικονομία
16:57 - 16 Ιουλ 2025

Παράταση έως τις 10 Οκτωβρίου για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου

Reporter.gr Newsroom
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Κατόπιν αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων (Συνδέσμων Βιομηχανιών από διάφορες περιοχές της χώρας), ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αποφάσισε να δοθεί παράταση 30 ημερών για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που έχουν προκηρυχθεί: μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις, στήριξη παραμεθόριων νομών και περιοχών με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου.

Μετά απ’ αυτή την απόφαση, οι επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε καθένα από τα τρία αυτά καθεστώτα, μπορούν να το πράξουν ως τις 10 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να τονιστεί πως το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ήδη ανοικτό και από την 1η Ιουλίου υποδέχεται επενδυτικά σχέδια.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε στη συνάντησή του με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς πως η παράταση θα δοθεί «προκειμένου να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των καθεστώτων που έχουν προκηρυχθεί».

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