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Dow Jones: Ήπια άνοδος με ώθηση από ισχυρά τραπεζικά κέρδη και συγκρατημένο πληθωρισμό
Χρηματιστήρια
16:59 - 16 Ιουλ 2025

Dow Jones: Ήπια άνοδος με ώθηση από ισχυρά τραπεζικά κέρδη και συγκρατημένο πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ενισχύονται την Τετάρτη 16/7, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν νέες ανακοινώσεις κερδών από μεγάλες τράπεζες και επεξεργάστηκαν τα τελευταία στοιχεία για τον χονδρικό πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 55 μονάδων, ή 0,13% στις 44.078,78 μονάδες. Ο S&P 500 εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 0,07% στις 6.247,75 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ξεκίνησε σχεδόν αμετάβλητος και αυτή την ώρα παρουσιάζει απώλειες 0,15% στις 6.247,75 μονάδες.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από μεγάλες τράπεζες συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η Bank of America, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley παρουσίασαν κέρδη καλύτερα των αναμενόμενων. Οι μετοχές της Goldman Sachs και της Bank of America σημείωσαν μικρή άνοδο, ενώ η Morgan Stanley υποχώρησε κατά 2%.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις των JPMorgan Chase, Wells Fargo και Citigroup, οι οποίες επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών για έσοδα και κέρδη τριμήνου.

Οι αγορές ενισχύθηκαν επιπλέον από τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Ιούνιο, που θεωρείται προπομπός των πληθωριστικών πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεν εμφάνισε καμία μεταβολή στις χονδρικές τιμές για τον μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,2%.

Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε τη δημοσίευση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Τρίτη, ο οποίος έδειξε αύξηση των τιμών για τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά τις αγορές, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτοί αρχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία.

«Οποιαδήποτε πιθανή έξαρση του πληθωρισμού αποτελεί βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τις αγορές μετοχών», δήλωσε ο Larry Tentarelli, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής στην Blue Chip Daily Trend Report. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Fed θα παραμείνει υπομονετική με οποιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τις προβλέψεις και η αγορά εργασίας είναι ακόμη ισχυρή».

Ο Τραμπ αναζωπύρωσε το Σαββατοκύριακο την εμπορική διαμάχη, ανακοινώνοντας δασμό 30% σε εισαγωγές από το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Αυγούστου. Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Τζακάρτα, η οποία περιλαμβάνει δασμό 19% στις εξαγωγές της ασιατικής χώρας προς τις ΗΠΑ.

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