Πλεύρης: Οι 247 μετανάστες θα παραμείνουν σε καθεστώς εγκλεισμού μέχρι την επιστροφή τους

Νέο μήνυμα κατά της παράνομης μετανάστευσης έστειλε ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή τους 247 αλλοδαπούς που έφτασαν στη χώρα από τη Λιβύη, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για άσυλο και τίθενται άμεσα σε καθεστώς κράτησης και διαδικασίας επιστροφής.

«Οι 247 που εισήλθαν παράνομα συνελήφθησαν και ήδη οδηγούνται από την αστυνομία σε δομές κράτησης. Αντιστοίχως σε στενή συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία μετατρέπουμε δομές του υπουργείου μετανάστευσης σε κλειστές δομές κράτησης για να οδηγηθούν σε καθεστώς εγκλεισμού μέχρι την επιστροφή τους και όσοι άλλοι συλληφθούν» έγραψε αρχικά στο X ο Θάνος Πλεύρης.

«Το μήνυμα σαφές: δεν αποδεχόμαστε αιτήσεις ασύλου τους, τους συλλαμβάνουμε, τους βάζουμε για κράτηση σε κλειστές δομές, εκκινούμε τη διαδικασία επιστροφής τους» πρόσθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης.