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WSJ: Ο Μπέσεντ έπεισε τον Τραμπ να μην απολύσει τον Πάουελ
Ειδήσεις
17:59 - 20 Ιουλ 2025

WSJ: Ο Μπέσεντ έπεισε τον Τραμπ να μην απολύσει τον Πάουελ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προσπάθησε πρόσφατα να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ να μην διώξει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του, προειδοποιώντας για τις πιθανές οικονομικές, πολιτικές και νομικές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Μπέσεντ φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι η απομάκρυνση του Πάουελ πριν τη λήξη της θητείας του που είναι την επόμενη άνοιξη μπορεί να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις στις αγορές και να ωθήσει την κεντρική τράπεζα σε αχαρτογράφητα νομικά και πολιτικά ύδατα, αναφέρει η Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε επίσης ότι η Fed φαίνεται έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια φέτος, γεγονός που καθιστά περιττή την απομάκρυνση του Πάουελ, ανέφερε η Journal.

Οι συστάσεις του Μπέσεντ προς τον Τραμπ σηματοδοτούν μια απόκλιση σε σχέση με τη στάση άλλων κορυφαίων συνεργατών του προέδρου, μερικοί από τους οποίους ενισχύουν τη δημόσια κριτική τους κατά του Πάουελ τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρόεδρος της Fed αποτελεί από καιρό στόχο του Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος του έχει ασκήσει πολλές φορές σκληρή κριτική επειδή δεν έχει μειώσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια.

Ωστόσο, η κριτική κλιμακώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, όταν κορυφαίοι συνεργάτες του Τραμπ άρχισαν να επικεντρώνονται στο έργο ανακαίνισης ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Fed.

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, κατηγόρησε τον Πάουελ για "κακοδιαχείριση στη Fed", με αφορμή το πολύ ψηλό κόστος του έργου ανακαίνισης του κτιρίου της.

Ο Βόουτ έθεσε επίσης στον Πάουελ μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με αυτό το έργο, στις οποίες πάντως ο Πάουελ απάντησε την περασμένη εβδομάδα.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι ύψιστης σημασίας να παρέχουμε διαφάνεια και να είμαστε υπόλογοι στο κοινό", έγραψε ο Πάουελ.

Η απομάκρυνση του Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του, κάτι που αν γινόταν θα αποτελούσε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο, ενδέχεται να οδηγήσει σε νομική σύγκρουση που θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

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