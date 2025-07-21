Κατρίνης: Η χώρα χρειάζεται μια ενεργητική εξωτερική και αμυντική πολιτική

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, υπογράμμισε την ανάγκη για μια ενεργητική και αποφασιστική εξωτερική και αμυντική πολιτική, η οποία δεν θα περιορίζεται σε ευχολόγια ούτε θα ακολουθεί πολιτικές κατευνασμού εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.

Μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, o κ. Κατρίνης επεσήμανε τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, ενώ επέκρινε τη στάση της Άγκυρας, η οποία επιδιώκει την ένταξη στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό χωρίς να αλλάζει στάση απέναντι στην Ελλάδα.

Ο κ. Κατρίνης έθεσε το ερώτημα αν η χώρα είναι διατεθειμένη να ασκήσει βέτο σε συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες που υπονομεύουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφήνοντας αιχμές για την κυβερνητική στάση. Ειδική αναφορά έκανε στην πρόθεση εγκατάστασης τεσσάρων νέων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, ζητώντας παράλληλα στρατηγικές εγγυήσεις και συμφωνίες που να διασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Κατρίνης κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη θεσμικής σοβαρότητας, καθώς —όπως ανέφερε— κατατέθηκε την ίδια ημέρα που ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα σχόλια. Χαρακτήρισε το νέο διοικητικό σχήμα υπερσυγκεντρωτικό και αδιαφανές, καθώς δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των στρατιωτικών.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τον φόβο ότι η αξιοποίηση της περιουσίας ενδέχεται να μετατραπεί σε εμπορική δραστηριότητα τύπου "real estate", χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφερόμενος στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου, έκανε λόγο για «προσβολή» προς τους στρατιωτικούς, καθώς —όπως είπε— η κυβέρνηση ουσιαστικά αφαιρεί από το εφάπαξ των στελεχών όσα υπόσχεται μέσω των μισθολογικών αυξήσεων.

Καταθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κατρίνης τόνισε την ανάγκη θεσμικής και διαφανούς αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, που να εξυπηρετεί την εθνική άμυνα και να ενισχύει τη μέριμνα για το προσωπικό. Πρότεινε τη δέσμευση τουλάχιστον 60% των εσόδων υπέρ της στεγαστικής πολιτικής, την καθιέρωση στεγαστικού επιδόματος για περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης, την ανέγερση κατοικιών με κοινωνικά κριτήρια και τη θέσπιση ετήσιου απολογισμού για τα έσοδα και τη διάθεσή τους.