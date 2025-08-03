ΠΑΣΟΚ: Καμία αυτοκριτική από τον πρωθυπουργό για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης – Φοβάται την κοινοβουλευτική του ομάδα

«Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε και σε αυτήν τη συνέντευξη να παρατηρεί τα προβλήματα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του στην πράξη να δώσει λύση αλλά και ότι έχει ξεμείνει από όραμα για τη χώρα», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ αναφερόμενο στην κυριακάτικη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Πρώτο Θέμα.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Εντόπισε ότι οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών εξακολουθούν να είναι υψηλές, αλλά κήρυξε το τέλος της ακρίβειας... το 2027. Δεν είπε κουβέντα για τις ολιγοπωλιακές πρακτικές σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας που αισχροκερδούν ανεξέλεγκτα εις βάρος των καταναλωτών.

Καμία αυτοκριτική για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης καθώς επι διακυβέρνησης του εκτοξεύτηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας και τα ενοίκια.

Δήλωσε "θορυβημένος" για το δόγμα "όλοι είναι κλέφτες" , που απαξιώνει την πολιτική στα μάτια των πολιτών, αλλά έκρυψε ότι το εργαλειοποιεί κάθε φορά που θέλει να αμνηστεύσει τους υπουργούς του από τις ευθύνες τους καταστρατηγώντας ευθέως τις πρόνοιες του Συντάγματος.

Ένας Πρωθυπουργός, που φοβάται την κοινοβουλευτική του ομάδα και πηγαίνει απο στραπάτσο σε στραπάτσο, δεν στέκεται.

Ενίοτε, δε, τα αδύνατα -κατά τη γνώμη σας κ. Μητσοτάκη-, γίνονται δυνατά με την ψήφο του ελληνικού λαού που θα γράψει το τέλος στην ατιμωρησία και την ασυδοσία της διακυβέρνησης σας».