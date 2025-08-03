ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του 

«Με νωπή ακόμα την κοινοβουλευτική εκτροπή από τη ΝΔ στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, ο πρωθυπουργός της αδιαφάνειας, του «δεν γνώριζα», των καρτέλ στην ενέργεια και στις τράπεζες, της πρωτοφανούς ακρίβειας, των αλλεπάλληλων σκανδάλων και των γαλάζιων ακρίδων, εμφανίζεται σε συνέντευξή του προκλητικός απέναντι στον ελληνικό λαό, να θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του,» αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Πρώτο Θέμα της Κυριακής.

Αναλυτικότερα:

«Για τον κ. Μητσοτάκη οι υπέρογκες τιμές στην ενέργεια είναι λογικές, η πυρηνική ενέργεια είναι μία λύση για το ενεργειακό ζήτημα του μέλλοντος, το μπάζωμα στα Τέμπη έγινε για να μεταφερθούν τα βαγόνια, ενώ αισθάνεται περήφανος για τις αλλαγές στο όλο και πιο εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ.

Ταυτόχρονα, κάνει λόγο και για το υποτιθέμενο κύρος που απολαμβάνει η χώρα στο εξωτερικό, λίγο μετά τη νέα διπλωματική ήττα της τριμερούς συνάντησης Λιβύης – Ιταλίας – Τουρκίας.

Αμετανόητος και αλαζόνας, με λογική «όλοι μαζί τα φάγαμε» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βλέπει πουθενά γαλάζιο σκάνδαλο, δεν ακούει ούτε τις φωνές από τη δική του παράταξη ότι «πέρασαν σε άλλη πίστα». Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να μη μπορεί να αντιληφθεί τι περνάει ο ελληνικός λαός και με τη συμπεριφορά που απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς στην πράξη ακυρώνει την θεσμική ομαλότητα της Μεταπολίτευσης.

Γι’ αυτό και διεκδικεί τρίτη θητεία για την κυβέρνησή του, δηλώνοντας ότι στοχεύει στην αυτοδυναμία, την ίδια στιγμή που η κοινωνική της απονομιμοποίηση διευρύνεται διαρκώς και η οργή της κοινωνίας μεγαλώνει.

Όσο για τον ισχυρισμό του ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δουλέψει εκτός πολιτικής, γνωρίζει ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις εργασιακές σχέσεις, τον αποδυναμωμένο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και τα ωράρια εργασίας που επέβαλε η κυβέρνησή του. Ας μην ξεχνάει ότι είναι γόνος μιας οικογένειας που δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα απ’ την πολιτική, οπότε ας τα αφήσει αυτά.

Ζητά υποκριτικά συνεννόηση με τους πολιτικούς του αντιπάλους ενώ είναι ο ίδιος που δημιουργεί τοξικό κλίμα στο πολιτικό σύστημα με δηλώσεις όπως αυτές του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που ποτέ δεν αποδοκιμάστηκαν. Δεν μπορείς να λες σε κάποιον ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα στης Τουρκίας και μετά να λες ότι χρειάζεται συνεννόηση.

Η ανάγκη για εκλογές και πολιτική αλλαγή για μια προοδευτική διακυβέρνηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη».