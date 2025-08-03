ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του
Πολιτική
12:05 - 03 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Με νωπή ακόμα την κοινοβουλευτική εκτροπή από τη ΝΔ στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, ο πρωθυπουργός της αδιαφάνειας, του «δεν γνώριζα», των καρτέλ στην ενέργεια και στις τράπεζες, της πρωτοφανούς ακρίβειας, των αλλεπάλληλων σκανδάλων και των γαλάζιων ακρίδων, εμφανίζεται σε συνέντευξή του προκλητικός απέναντι στον ελληνικό λαό, να θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του,» αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Πρώτο Θέμα της Κυριακής.      

Αναλυτικότερα:

«Για τον κ. Μητσοτάκη οι υπέρογκες τιμές στην ενέργεια είναι λογικές, η πυρηνική ενέργεια είναι μία λύση για το ενεργειακό ζήτημα του μέλλοντος, το μπάζωμα στα Τέμπη έγινε για να μεταφερθούν τα βαγόνια, ενώ αισθάνεται περήφανος για τις αλλαγές στο όλο και πιο εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ.

Ταυτόχρονα, κάνει λόγο και για το υποτιθέμενο κύρος που απολαμβάνει η χώρα στο εξωτερικό, λίγο μετά τη νέα διπλωματική ήττα της τριμερούς συνάντησης Λιβύης – Ιταλίας – Τουρκίας.

Αμετανόητος και αλαζόνας, με λογική «όλοι μαζί τα φάγαμε» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βλέπει πουθενά γαλάζιο σκάνδαλο, δεν ακούει ούτε τις φωνές από τη δική του παράταξη ότι «πέρασαν σε άλλη πίστα». Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να μη μπορεί να αντιληφθεί τι περνάει ο ελληνικός λαός και με τη συμπεριφορά που απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς στην πράξη ακυρώνει την θεσμική ομαλότητα της Μεταπολίτευσης.

Γι’ αυτό και διεκδικεί τρίτη θητεία για την κυβέρνησή του, δηλώνοντας ότι στοχεύει στην αυτοδυναμία, την ίδια στιγμή που η κοινωνική της απονομιμοποίηση διευρύνεται διαρκώς και η οργή της κοινωνίας μεγαλώνει.

Όσο για τον ισχυρισμό του ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δουλέψει εκτός πολιτικής, γνωρίζει ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις εργασιακές σχέσεις, τον αποδυναμωμένο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και τα ωράρια εργασίας που επέβαλε η κυβέρνησή του. Ας μην ξεχνάει ότι είναι γόνος μιας οικογένειας που δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα απ’ την πολιτική, οπότε ας τα αφήσει αυτά.

Ζητά υποκριτικά συνεννόηση με τους πολιτικούς του αντιπάλους ενώ είναι ο ίδιος που δημιουργεί τοξικό κλίμα στο πολιτικό σύστημα με δηλώσεις όπως αυτές του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που ποτέ δεν αποδοκιμάστηκαν. Δεν μπορείς να λες σε κάποιον ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα στης Τουρκίας και μετά να λες ότι χρειάζεται συνεννόηση.

Η ανάγκη για εκλογές και πολιτική αλλαγή για μια προοδευτική διακυβέρνηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

OPEC+: Συμφωνία για Αύξηση παραγωγής πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο
Εμπορεύματα

OPEC+: Συμφωνία για Αύξηση παραγωγής πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο

Δούκας προς Ισραηλινό Πρέσβη: Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους
Πολιτική

Δούκας προς Ισραηλινό Πρέσβη: Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος
Πολιτική

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Μητσοτάκης από το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης: Στηρίζουμε το ΕΣΥ με έργα
Πολιτική

Μητσοτάκης από το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης: Στηρίζουμε το ΕΣΥ με έργα

Μητσοτάκης: Αν κερδίσω την επόμενη θητεία, θα συνεχίσουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη
Πολιτική

Μητσοτάκης: Αν κερδίσω την επόμενη θητεία, θα συνεχίσουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές
Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ