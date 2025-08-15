Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδοιπορικό της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung στην Κρήτη
Πολιτική
13:35 - 15 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα έχει προ πολλού ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Με το θέμα ασχολείται τώρα άλλη μια γερμανική εφημερίδα, η Süddeutsche Zeitung από το Μόναχο, με ένα «Οδοιπορικό στη χώρα των αόρατων κατσικιών», όπως τιτλοφορείται το επιτόπιο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα.

Εισαγωγικά, σύμφωνα με την DW, το δημοσίευμα αναφέρει: «Έλληνες αγρότες και αξιωματούχοι προφανώς εισέπρατταν παράνομα εκατομμύρια ευρώ από γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ εδώ και χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα, ενώ η Αθήνα μπλοκάρει την έρευνα. Σε αναζήτηση στοιχείων στην Κρήτη».

Ο δημοσιογράφος αναφέρεται στα κατσίκια που μπορεί να συναντήσει κανείς παντού στην Κρήτη, αλλά προσθέτει ότι «σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των αιγοπροβάτων στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 81,34% μεταξύ 2016 και 2021, από 3,05 εκατομμύρια σε 5,53 εκατομμύρια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα παρέμεινε σχετικά στάσιμος». Και με σκωπτική διάθεση παρατηρεί ότι «η Κρήτη πρέπει επομένως να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πραγματικής πληθυσμιακής έκρηξης μεταξύ των αιγοπροβάτων. Και μια περιοχή του νησιού ξεχωρίζει ιδιαίτερα: ένα τρίγωνο χωριών που ονομάζονται Ανώγεια, Ζωνιανά και Λιβάδια». Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί πηγαίνουν τα δύο τρίτα των επιδοτήσεων όλης της Κρήτης.

Σε αναζήτηση των εκατομμυρίων κατσικιών ο ρεπόρτερ απευθύνθηκε σε κατοίκους και ανέβηκε στο οροπέδιο της Νίδας, «ωστόσο, τεράστια κοπάδια, όπως υπόσχονται τα στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον δεν ενοχλούν τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη».

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το δημοσίευμα εξηγεί: «Μπορεί να υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος για αυτή την εκτεταμένη αφάνεια των κοπαδιών: υπερβολικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ένα ύποπτο σκάνδαλο μαζικής απάτης στην Ελλάδα, στο οποίο φέρεται να εισπράχθηκαν παράνομα γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ για χρόνια – με βάση τερατώδη διογκωμένα στατιστικά στοιχεία. Προφανώς, εμπλέκονταν εκατοντάδες παράγοντες: αγρότες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πολιτικοί». Στη συνέχεια εξηγεί τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και περιστατικά όπου αγρότες από την Κρήτη δήλωναν καλλιέργειες μέχρι και στην Κέα.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στη συνέχεια στα πρόστιμα από την ΕΕ: «Λόγω τέτοιων πρακτικών, η Αθήνα έχει επανειλημμένα αναγκαστεί να επιστρέψει μεγάλα χρηματικά ποσά στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ποινή ύψους 392 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε η διαδικτυακή ενημερωτική πύλη Politico. Επιπλέον, οι ήδη εγκεκριμένες γεωργικές επιδοτήσεις για το επόμενο έτος μειώθηκαν κατά το ένα τέταρτο. Ο τότε υπουργός Γεωργίας, Μάκης Βορίδης, ο οποίος έκτοτε είχε μετακινηθεί στη θέση του υπουργού Μετανάστευσης, παραιτήθηκε στα τέλη Ιουνίου λόγω του σκανδάλου».

Ο ρόλος του Γιώργου Ξυλούρη

Το κείμενο μιλάει για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, φιλοξενώντας και δήλωση του Αλέξη Χαρίτση: «Είναι μια πυραμίδα διαφθοράς, με μόνο ένα άτομο στην κορυφή: τον Μητσοτάκη». Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος, «οι κατηγορίες αυτές στηρίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τον Μητσοτάκη, με καταγωγή από την Κρήτη, σε διάφορες γιορτές με έναν άνδρα που βρίσκεται στο επίκεντρο των εισαγγελικών ερευνών. Ο Γιώργος Ξυλούρης, αγρότης από την Κρήτη, προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων επικεφαλής του τοπικού γραφείου πιστοποίησης, όπου οι αγρότες μπορούν να καταχωρίσουν τη γη τους ως βάση για αιτήσεις επιδότησης. Είναι επίσης πρόεδρος του Συνεταιρισμού Παραγωγών Κρητικής Σταφίδας».

Ο ρεπόρτερ της Süddeutsche Zeitung επιχείρησε να τον συναντήσει ή να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, σε συνομιλίες του με ελληνικά μέσα ενημέρωσης στο παρελθόν είχε ισχυριστεί ότι ήταν «καθαρός» και ότι θα «το αποδείξει».

«Ο Ξυλούρης εμφανίζεται αρκετές φορές στα αρχεία έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών που υποκλάπηκαν από Έλληνες ερευνητές, προφανώς υποστήριξε την απομάκρυνση ενός μη συνεργάσιμου ελεγκτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ενός εισαγγελέα, οι οποίοι και οι δύο ερευνούσαν τους φερόμενους μηχανισμούς απάτης. Τα αρχεία της αρχής των Βρυξελλών περιέχουν επίσης πληθώρα ενοχοποιητικού, κατά καιρούς ακόμα και γκροτέσκου, υλικού. Για παράδειγμα, ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα αποκαλύπτει ότι τα πρόβατα και οι κατσίκες προφανώς μεταφέρθηκαν βιαστικά από άλλα μέρη της Κρήτης πριν από μια επίσημη επιθεώρηση στο χωριό Ζωνιανά, έτσι ώστε οι παρατηρήσεις των επιθεωρητών και τα στατιστικά στοιχεία να μην αποκλίνουν πολύ από τα δηλωθέντα».

Κανένα σχόλιο από την κυβέρνηση

Το άρθρο κλείνει αναφερομένο στην υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μεταβιβάσει την υπόθεση στην ελληνική Βουλή και στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

«Ωστόσο, οι προσπάθειες για την αποσαφήνιση της κατάστασης απειλούν να αποτύχουν, τουλάχιστον εν μέρει. Το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτει μια προανακριτική επιτροπή για τον ρόλο νυν και πρώην μελών της κυβέρνησης στο σκάνδαλο και αντ' αυτού θέλει να εξετάσει συνολικά το έργο της πρώην υπηρεσίας. Από την οπτική γωνία της αντιπολίτευσης, πρόκειται για μια τακτική αντιπερισπασμού που αποσκοπεί στην αποστροφή της προσοχής από τους υπεύθυνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σκανδάλου». Η εφημερίδα κλείνει υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση στην Αθήνα άφησε αναπάντητο ένα αίτημά της προς τον πρωθυπουργό για σχολιασμό. Έτσι, προς το παρόν, μένει να δούμε τι ακριβώς εννοούσε ο Μητσοτάκης, όταν είπε στη Βουλή στις αρχές Αυγούστου: «Προσπαθούμε για μια οριστική λύση στο πρόβλημα».



Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον Δεκαπενταύγουστο
