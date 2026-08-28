ΠΑΣΟΚ: O αφελληνισμός της ακίνητης περιουσίας έχει την υπογραφή Μητσοτάκη

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«Ζουν στο ψέμα, ανασαίνουν με το ψέμα, ανερυθρίαστα λένε ψέματα στους πολίτες», σχολίασε το πρωί της Παρασκευής (28/8) ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, οι οποίες παρουσιάστηκαν την Πέμπτη (27/8) στο Σεράφειο.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι πολλές από τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη είτε εφαρμόζονται ήδη είτε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προσκρούουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Επικαλέστηκε 62.600 ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ, ενώ για την πρόταση των 120 δόσεων σημείωσε ότι μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπονται ήδη ρυθμίσεις έως και 240 δόσεων.

Για την εξαγορά δανείων πριν από την πώλησή τους σε funds είπε ότι, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, μια τέτοια λύση θα ήταν αντίθετη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας. «Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη», είπε, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί.

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Άμεση ήταν η αντίδραση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να επισημαίνει:

«Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κ. Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πλειστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής;

Ηθοποιοί είναι οι συμπολίτες μας που χάνουν τα σπίτια τους;

Δεν ξέρει ο κ. Μαρινάκης ότι τα funds δεν απαντούν σχεδόν ποτέ στις αιτήσεις συμμετοχής στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Πότε θα απολογηθούν για την αποτυχία του εξωδικαστικού;

Έξι χρόνια λειτουργίας και έχουν ενταχθεί 60.000 οφειλέτες ενώ οι ίδιοι έλεγαν το 2020 ότι θα ενταχθούν 500.000 οφειλέτες. Γιατί δεν μας λέει ο κ. Μαρινακης πόσοι από αυτούς έχουν χάσει τη ρύθμιση;

Γιατί δεν λέει πως έχουν ρυθμιστεί περίπου 19 δισεκατομμύρια σε σύνολο αρρύθμιστου ιδιωτικού χρέους ύψους 236 δισ.;

Γιατί δεν λέει πόσα χρήματα από τις ρυθμίσεις αφορούν οφειλές σε τράπεζες και funds και πόσα σε εφορία και ταμεία;

Γιατί δεν λέει πόσο είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος στα funds;

Γιατί δεν λέει πόσα προγράμματα πλειστηριασμών έχουν αναρτηθεί στη σελίδα e-auction μετά τη λειτουργία του εξωδικαστικού;

Γιατί δεν νομοθετούν την προστασία της πρώτης κατοικίας;

Γιατί απορρίπτουν τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί δεν επέλεξαν για το ελβετικό φράγκο τη λύση που πρόκριναν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρώπης;

Γιατί στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν προέβλεψαν διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων;

Γιατί δεν ελέγχετε τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO;

Όχι, κ. Μαρινάκη δεν λέτε τα ίδια με το ΠΑΣΟΚ ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των funds.

Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελληνισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.