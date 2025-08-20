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Τα λιμενικά τέρμιναλ αλλάζουν πρόσωπο - Το μέλλον της εργασίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08:21 - 20 Αυγ 2025

Τα λιμενικά τέρμιναλ αλλάζουν πρόσωπο - Το μέλλον της εργασίας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η καθημερινή λειτουργία των λιμενικών τερμιναλ βρίσκεται σε φάση συνεχούς μετάβασης. Οι εγκαταστάσεις που άλλοτε βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη φυσική παρουσία και χειρωνακτική εργασία, μετατρέπονται σταδιακά σε κέντρα ελέγχου και συντονισμού, όπου η επίβλεψη, η ανάλυση δεδομένων και η ακριβής τήρηση διαδικασιών αποκτούν τον πρώτο λόγο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο χειριστής που κάποτε περνούσε την ημέρα του μέσα στην καμπίνα ενός γερανού, σήμερα μπορεί να εργάζεται σε ένα κλιματιζόμενο γραφείο, ελέγχοντας πολλαπλές μηχανές ταυτόχρονα. Οι τεχνικοί συντήρησης δεν περιορίζονται πια σε επιτόπιους ελέγχους· αξιοποιούν εργαλεία που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν προβλήματα μέσα από συστήματα παρακολούθησης και καταγραφών.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στον τρόπο εκτέλεσης της δουλειάς, αλλά επεκτείνεται και στο ποιοι μπορούν να την κάνουν. Άνθρωποι που στο παρελθόν αποκλείονταν από τέτοιες θέσεις, είτε λόγω φυσικών απαιτήσεων είτε λόγω συνθηκών, έχουν πλέον μεγαλύτερη πρόσβαση. Αυτό οδηγεί σε πιο ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό και σε νέες δυνατότητες στελέχωσης.

Η συζήτηση για το αν η τεχνολογική εξέλιξη «κόβει» θέσεις εργασίας είναι παλιά. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι δεν πρόκειται τόσο για απώλεια όσο για μετασχηματισμό. Ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, αλλά η φύση των θέσεων μεταβάλλεται. Οι απαιτήσεις για φυσική αντοχή μειώνονται, ενώ αυξάνονται οι ανάγκες για καλή κατανόηση συστημάτων, ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών και ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων. Ρόλοι που κάποτε ήταν καθαρά χειρωνακτικοί, σήμερα απαιτούν συνδυασμό τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων συντονισμού.

Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος μέτρησης της απόδοσης. Δεν μετρά μόνο η ταχύτητα, αλλά και η συνέπεια, η ακρίβεια και η δυνατότητα να τεκμηριωθεί κάθε ενέργεια. Οι διαδικασίες γίνονται πιο τυποποιημένες και λιγότερο εξαρτημένες από αυτοσχέδιες λύσεις της στιγμής. Αυτό φέρνει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη λειτουργία, αλλά και υψηλότερες απαιτήσεις πειθαρχίας από το προσωπικό.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλή. Απαιτεί συνεχή εκπαίδευση, ανανέωση δεξιοτήτων και καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. Η ενοποίηση συστημάτων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής εργασίας, όχι ειδικά θέματα που απασχολούν μόνο τους τεχνικούς. Το μοντέλο λειτουργίας γίνεται πιο ολοκληρωμένο, με τη συνεργασία ανθρώπων και μηχανημάτων να είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Το μέλλον των τερμιναλ δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τον βαθμό αυτοματοποίησης που θα επιτύχουν, αλλά από το πώς θα οργανώσουν τη μετάβαση, πώς θα διαχειριστούν την αλλαγή ρόλων και πώς θα διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους ενεργό και παραγωγικό. Η τεχνολογία είναι το εργαλείο· η πραγματική δύναμη παραμένει στους ανθρώπους που ξέρουν να τη χρησιμοποιούν και να τη συνδυάζουν με την εμπειρία τους.

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