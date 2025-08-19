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«Διχασμένη» η Wall Street: Ηχηρές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο, ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Dow
Χρηματιστήρια
23:10 - 19 Αυγ 2025

«Διχασμένη» η Wall Street: Ηχηρές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο, ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Dow

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Τρίτη (19/8), αφού Dow Jones είχε προηγουμένως αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό, χάρη στα ισχυρά κέρδη της Home Depot. Ωστόσο, η γενικευμένη πτώση στις τεχνολογικές μετοχές άσκησε πιέσεις στη συνολική αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με ήπια κέρδη 0,02% στις 44.922,39 μονάδες, έχοντας φτάσει προηγουμένως στο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 45.207,39 μονάδων. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,57% στις 6.412,35 μονάδες και ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 1,46% στις 21.314,95 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και κορυφαίων κατασκευαστών μικροκυκλωμάτων σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 3%, ενώ οι μετοχές των Advanced Micro Devices και Broadcom υποχώρησαν πάνω από 5% και 4% αντίστοιχα. Η μετοχή της Palantir, που είχε καταγράψει εντυπωσιακά κέρδη το προηγούμενο διάστημα, σημείωσε πτώση σχεδόν 9%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στον S&P 500. Άλλες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές όπως της Tesla, της Meta Platforms και της Netflix δέχθηκαν επίσης πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Home Depot σημείωσε άνοδο 3,7% αφού η εταιρεία διατήρησε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους. Ωστόσο, τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν κατώτερα των προσδοκιών. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα από τις Lowe’s, Walmart και Target, που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, για να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για την πορεία του καταναλωτή εν μέσω μικτών στοιχείων για τον πληθωρισμό και της μεταβαλλόμενης εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η Wall Street αναζητά επίσης ενδείξεις από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, σχετικά με τις μελλοντικές αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια. Κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν αυτή την εβδομάδα στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, στο πλαίσιο του ετήσιου οικονομικού συμποσίου της Fed.

Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια εκτιμά με πιθανότητα 83% ότι θα υπάρξει μείωση επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

«Η ομιλία της Παρασκευής στο Jackson Hole αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τις αγορές, καθώς πιστεύουμε ότι ο Jerome Powell θα δώσει σήμα πως επίκειται μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Stephen Schwartz, συνιδρυτής της Pioneer Financial. «Οι αποτιμήσεις των μετοχών ίσως έχουν περιθώριο περαιτέρω αύξησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, καθώς οι επενδυτές θα αρχίσουν τότε να προεξοφλούν τα κέρδη του 2026, τα οποία αναμένεται να βελτιωθούν λόγω πιθανών χαμηλότερων επιτοκίων και μεγαλύτερης σαφήνειας στην εμπορική πολιτική».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση 1,01% στα 65,93 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI αποδυναμώθηκε κατά 1,24% στα 61,93 δολάρια. Η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,53% στα 3.360,12 δολάρια ανά ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 23:59
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