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Το TikTok και η ATP ανακοινώνουν παγκόσμια συνεργασία δημιουργίας περιεχομένου
Επιχειρήσεις
16:08 - 21 Αυγ 2025

Το TikTok και η ATP ανακοινώνουν παγκόσμια συνεργασία δημιουργίας περιεχομένου

Reporter.gr Newsroom
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Η ATP συνεργάζεται με το TikTok για να αναβαθμίσει την παγκόσμια εμπειρία των φιλάθλων του τένις, παρέχοντας στους δημιουργούς αποκλειστική πρόσβαση σε τουρνουά, ενώ οι αθλητές θα αλληλεπιδρούν με το κοινό προσφέροντας πληροφορίες από τα παρασκήνια.

Με περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια αναρτήσεις, αυξημένες κατά 30% έως το 2025, η κοινότητα #tennis στο TikTok έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι ασχολούνται με το άθλημα και συνδέονται με τους αθλητές, δημιουργώντας ένα νέο κύμα φιλάθλων. Το TikTok και η ATP ανακοίνωσαν σήμερα (21/8) μια παγκόσμια συνεργασία με στόχο να προσφέρουν στο κοινό, συναρπαστικό περιεχόμενο από αθλητές της ATP και του ανδρικού τένις, αξιοποιωντας τη συνεργασία με δημιουργούς και την καινοτομία στον συγκεκριμένο χώρο.

Αθλητές, συμπεριλαμβανομένων των @carlosalcaraz και @djokernole, έχουν ήδη ενταχθεί στην πλατφόρμα, προσφέροντας στους φιλάθλους μια μοναδική ματιά στη ζωή ενός επαγγελματία τενίστα. Η νέα συνεργασία ενισχύει τη δέσμευση του TikTok και της ATP να ενισχύσουν την εμπειρία των φιλάθλων του τένις, να ενθουσιάσουν ακόμα περισσότερο τους υπάρχοντες και να προσελκύσουν νέο κοινό μέσω μοναδικής πρόσβασης - ενδυναμώνοντας τους δεσμούς μεταξύ του ATP Tour, των παικτών και των τουρνουά του, και της παγκόσμιας κοινότητας φιλάθλων.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει ένα νέο Δίκτυο Δημιουργών Τένις, το οποίο θα τους δώσει σε βασικές πόλεις αποκλειστική πρόσβαση σε εκδηλώσεις του ATP Tour, επιτρέποντάς τους να παρέχουν στο κοινό τους μια αποκλειστική ματιά στο παρασκήνιο του παγκόσμιου αθλήματος. Το TikTok και η ATP θα προσκαλέσουν επίσης επιλεγμένους δημιουργούς στους τελικούς του Nitto ATP στο Τορίνο της Ιταλίας για να παρουσιάσουν την εκδήλωση μέσα από το μοναδικό τους πρίσμα.

«Το τένις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο TikTok αυτή τη στιγμή. Παίκτες όπως οι Alcaraz, Shelton, Djokovic και πολλοί άλλοι συνδέονται με τον αυξανόμενο αριθμό φιλάθλων αναδεικνύοντας τον πραγματικό τους εαυτό μέσα από συναρπαστικό περιεχόμενο που έχει μετατρέψει το άθλημα σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο που συνδυάζει τον ανταγωνισμό με την ψυχαγωγία», δήλωσε ο Rollo Goldstaub, Παγκόσμιος Επικεφαλής Αθλητικών Συνεργασιών της TikTok. «Η συνεργασία με το ATP Tour μας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με φιλάθλους σε όλο τον κόσμο με το καλύτερο περιεχόμενο τένις και ενθαρρύνει περισσότερους παίκτες να μοιραστούν τις ιστορίες τους, πυροδοτώντας περαιτέρω το πολιτιστικό κίνημα του τένις στο TikTok».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το TikTok για να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την παγκόσμια βάση των φιλάθλων για την ATP, τους παίκτες και για τα μέλη των τουρνουά μας», δήλωσε ο Andrew Walker, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Brand and Marketing της ATP Tour. «Αυτή η στρατηγική συνεργασία περιεχομένου με το TikTok βασίζεται στις τρέχουσες τάσεις με το νεότερο κοινό μας, τοποθετεί την ATP στην πρώτη γραμμή της συνάντησης του πολιτισμού και του αθλητισμού και δημιουργεί προσβάσιμο περιεχόμενο που διαπερνά τόσο τους παίκτες όσο και τα τουρνουά».

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