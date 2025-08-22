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Περιοδεία σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου
Πολιτική
09:27 - 22 Αυγ 2025

Περιοδεία σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αμοργό, τα Λιάδια, την Κίναρο και τη Λέβιθα και συναντήσεις με τοπικές αρχές και φορείς, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του νέου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου «Νότιο Αιγαίο 1 - Νότιες Κυκλάδες» και σε συνέχεια έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος 73/2025 στις 18 Αυγούστου, που ρυθμίζει την αλιεία στην παράκτια ζώνη της Αμοργού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και συμμετέχοντες τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, τον Υφυπουργό κ. Χρήστο Κέλλα και την ειδική σύμβουλο στην Oceans 5 και το Rockefeller Brothers Foundation, πρώην Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Μαρία Δαμανάκη, στην οποία ο κ. Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε, μαζί με τον Δήμαρχο Αμοργού κ. Λευτέρη Καραΐσκο, τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Κρόσμαν και τα μέλη του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» από τα γραφεία τους στα Κατάπολα της Αμοργού. Θέμα της συζήτησης ήταν η υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα» του Συλλόγου αλιέων, που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού, μέσω παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των μη οδικώς προσβάσιμων παραλιών από τα καΐκια κατά τους ίδιους μήνες και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου μετέβη στα νησιάΛιάδια, Κίναρο και Λέβιθα, που βρίσκονται στο ανατολικότερο σημείο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου «Νότιο Αιγαίο 1 - Νότιες Κυκλάδες». Στην Κίναρο κατέθεσε στέφανο στο μνημείο των πεσόντων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, υποπλοιάρχου Αναστάσιου Τουλίτση, υποπλοιάρχου Κωνσταντίνου Πανανά και ανθυπασπιστή Ελευθέριου Ευαγγέλου, το ελικόπτερο των οποίων συνετρίβη στο νησί το 2016, ενώ συνάντησε και τη μοναδική κάτοικο, κα ΕιρήνηΚατσοτούρχη (κυρά Ρηνιώ). Στη Λέβιθα, ο Υπουργός συνομίλησε με τα μέλη της ακριτικής οικογένειας που διαμένει στο νησί.

Κατόπιν, επισκέφθηκε το Δημαρχείο της Αμοργού, όπουσυζήτησε με τον Δήμαρχο, κ. Λευτέρη Καραΐσκο, πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας. Τέλος, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας.

Επισημαίνεται ότι η Αμοργός και τα νησιά Λιάδια,Κίναρος και Λέβιθα αποτελούν βασικό τμήμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιο Αιγαίο 1 - Νότιες Κυκλάδες, φιλοξενώντας, μαζί με τις Μικρές Κυκλάδες, τους σημαντικότερους πληθυσμούς θαλασσοπουλιών, όπως οι αιγαιόγλαροι, ο μαυροπετρίτης, καθώς και πολλά ενδημικά και σπάνια είδη φυτών και ζώων, συνιστώντας έτσι, μαζί με τις νησίδες της ευρύτερης περιοχής, μια από τις σημαντικότερες από άποψης βιοποικιλότητας νησιωτικές περιοχές της χώρας.

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