Περιοδεία σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και συμμετέχοντες τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, τον Υφυπουργό κ. Χρήστο Κέλλα και την ειδική σύμβουλο στην Oceans 5 και το Rockefeller Brothers Foundation, πρώην Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Μαρία Δαμανάκη, στην οποία ο κ. Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε, μαζί με τον Δήμαρχο Αμοργού κ. Λευτέρη Καραΐσκο, τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Κρόσμαν και τα μέλη του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» από τα γραφεία τους στα Κατάπολα της Αμοργού. Θέμα της συζήτησης ήταν η υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα» του Συλλόγου αλιέων, που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού, μέσω παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των μη οδικώς προσβάσιμων παραλιών από τα καΐκια κατά τους ίδιους μήνες και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).
Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου μετέβη στα νησιάΛιάδια, Κίναρο και Λέβιθα
Κατόπιν, επισκέφθηκε το Δημαρχείο της Αμοργού, όπουσυζήτησε με τον Δήμαρχο, κ. Λευτέρη Καραΐσκο, πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας. Τέλος, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας.
Επισημαίνεται ότι η Αμοργός και τα νησιά Λιάδια,Κίναρος και Λέβιθ