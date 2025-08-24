Γεραπετρίτης: Αταλάντευτη η Ελλάδα στην στήριξη της Ουκρανίας - Όχι σε γεωπολιτικό πλειστηριασμό

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και την υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Τόνισε πως η ελληνική στάση αποτελεί θέση αρχής, βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στον σεβασμό των συνόρων κάθε κράτους.

O Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά τη λογική συμμετοχής σε έναν «γεωπολιτικό πλειστηριασμό», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να θυσιάσει θεμελιώδεις αξίες για πρόσκαιρα οφέλη τονίζοντας «Από την πρώτη μέρα του πολέμου ότι η χώρα μας διατηρεί αταλάντευτη στάση υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της αμυνόμενης Ουκρανίας».

Όπως τονίζει σε συνέντευξη του στην απογευματινή της Κυριακής ο κ. Γεραπετρίτης, η εξωτερική πολιτική απαιτεί βαθιά γνώση και υπευθυνότητα, όχι επιπολαιότητα ή καιροσκοπισμό, ενώ κατέστησε σαφές πως η Ελλάδα δεν προτίθεται να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία μετά το πέρας του πολέμου. «Η Ελλάδα ως στάση Αρχής, θα επιμείνει στην βασική θέση της για καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους. Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά οφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το Διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας σε έναν γεωπολιτικό πλειστηριασμό», είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγει λέγοντας ότι «η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό», ενώ επεσήμανε ότι η χώρα μας δεν θα στείλει στρατεύματα στην μεταπολεμική Ουκρανία.