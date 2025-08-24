ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον Κουρσκ μετά την επίθεση - Συνεχίζεται η φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

«Η παρακολούθηση δείχνει φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο ΔΟΑΕ.
Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξημένων επιθέσεων με drones από την Ουκρανία στη ρωσική επικράτεια. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον 95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν την ίδια μέρα σε πάνω από δώδεκα ρωσικές περιφέρειες, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση (1991).
Σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, έγινε γνωστό ότι καταρρίφθηκε drone λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά στην εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και να σημειωθεί πτώση της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3 κατά 50%.
Παράλληλα, συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ, στην περιφέρεια Ροστόφ, που ξεκίνησε έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
IAEA monitoring confirms normal radiation levels near Kursk NPP; Russia says reactor unit’s power reduced due to auxiliary transformer damage but fire extinguished and no injuries. https://t.co/1BIr7V6fDa— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 24, 2025