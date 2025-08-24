ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον Κουρσκ μετά την επίθεση - Συνεχίζεται η φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Η ραδιενέργεια στην περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα, επιβεβαίωσε την Κυριακή 24 Αυγούστου ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Η παρακολούθηση δείχνει φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο ΔΟΑΕ.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξημένων επιθέσεων με drones από την Ουκρανία στη ρωσική επικράτεια. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον 95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν την ίδια μέρα σε πάνω από δώδεκα ρωσικές περιφέρειες, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση (1991).

Σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, έγινε γνωστό ότι καταρρίφθηκε drone λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά στην εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και να σημειωθεί πτώση της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3 κατά 50%.

Παράλληλα, συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ, στην περιφέρεια Ροστόφ, που ξεκίνησε έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.