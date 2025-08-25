Πλεύρης από Λέσβο: Καμία νέα επιβάρυνση για τα νησιά – Τέλος οι μεταφορές από Κρήτη και ενδοχώρα

Επίσκεψη στη Λέσβο πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στο μεταναστευτικό.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Μετανάστευσης - σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη - υποστήριξε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα δεχτούν νέες μεταναστευτικές ροές από άλλα σημεία της χώρας και ότι οποιαδήποτε λύση αφορά την Κρήτη ή την ενδοχώρα θα δοθεί τοπικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις και ότι ο σχεδιασμός θα γίνει με «σεβασμό και συναντίληψη», με στόχο την ανακούφιση των νησιών που, όπως είπε, έχουν σηκώσει δυσανάλογο βάρος εδώ και χρόνια.

«Ο σεβασμός θα ναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην των τοπικών κοινωνιών και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από δω και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος», ανέφερε.

Σε αντίστοιχο πνεύμα κινήθηκε και η συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τονίζοντας πως η Λέσβος θα συμμετέχει στον εθνικό σχεδιασμό αναλογικά και όχι υπέρμετρα.

Και πάλι, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία νέα ροή προς τα νησιά από άλλα μέρη της Ελλάδας, διαψεύδοντας τις φήμες για μεταφορές από την Κρήτη, και διαβεβαίωσε πως όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με διαφάνεια και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

«Ερχόμαστε με την ταπεινότητα προς ένα νησί που έχει σηκώσει διαχρονικά ένα μεγάλο βάρος. Θα είμαστε σε μία αγαστή συνεργασία, προκειμένου η Λέσβος να έχει αναλογικά το κομμάτι που μπορεί να σηκώσει και να μη δεχθεί παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.