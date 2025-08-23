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Μόνο αβανταδόρικα νομοσχέδια πριν από τη ΔΕΘ - Και στο... βάθος ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
09:55 - 23 Αυγ 2025

Μόνο αβανταδόρικα νομοσχέδια πριν από τη ΔΕΘ - Και στο... βάθος ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το Μέγαρο Μαξίμου φροντίζει επιμελώς το πρόγραμμα του πρωθυπουργού πριν από την παρουσία του στη ΔΕΘ, ώστε το κλίμα να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφορο γίνεται για τις εξαγγελίες του.

Η Βουλή ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα και τα νομοσχέδια που επιλέγει να φέρει άμεσα η κυβέρνηση είναι το μεταναστευτικό που με τη νέα σκληρή γραμμή θεωρεί πως της δίνει πόντους, αλλά και το νομοσχέδιο γα το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Και τα δύο νομοσχέδια προκαλούν αντιδράσεις, αλλά από πολίτες που η κυβέρνηση θεωρεί πως ούτως ή άλλως βρίσκονται απέναντί της. Αλλά το να τα βάλει με μετανάστες, ΜΚΟ και τη μονιμότητα στο δημόσιο, αποτελεί ευνοϊκή ατζέντα για το ακροατήριό της.

Ήδη η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει απεργία για το νομοσχέδιο για το δημόσιο ενώ και η ΟΛΜΕ αναμένεται να πράξει το ίδιο.

Στο Μαξίμου, ωστόσο, κρίνουν πως αυτές ο "ντόρος" είναι πολύ προτιμότερος από συζητήσεις για την ακρίβεια, το στεγαστικό, τις φωτιές αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα αυτά η κυβέρνηση θέλει να τα έχει σε δεύτερο πλάνο, τουλάχιστον μέχρι τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Θεωρεί πως με τις παροχές θα αλλάξει λίγο το κλίμα που στη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν ήταν ομολογουμένως καλό για τη ΝΔ, που είχε -μεταξύ άλλων- και εσωκομματικά προβλήματα.

Να σημειωθεί τέλος πως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εξεταστική θα ξεκινήσει σίγουρα μετά τη ΔΕΘ και φυσικά η κυβέρνηση ετοιμάζεται όπως διαρρέει να παρουσιάσει στοιχεία πως δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, αλλά διακομματικό. Βέβαια, έχει και η αντιπολίτευση άσους στο μανίκι και αναμένεται σκληρό επικοινωνιακό παιχνίδι.

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