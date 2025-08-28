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Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί στην ποιοτική αλλαγή της ελληνικής οικονομίας
Πολιτική
15:30 - 28 Αυγ 2025

Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί στην ποιοτική αλλαγή της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Η απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) να εγκαταστήσει στη Θεσσαλονίκη το διεθνές κέντρο διαχείρισης της εφοδιαστικής του αλυσίδας αναδεικνύει το ρόλο της πόλης, όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ειδική εκδήλωση της κυβέρνησης για τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε το παράδειγμα της επιλογής του ΔΟΜ ως δείγμα των μεγάλων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία διατύπωσε την εκτίμηση ότι «στην πορεία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, αλλάζει και πρωταγωνιστεί». Πρόσθεσε ότι στην πόλη συντελείται «πάρα πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή», είτε μέσα από τις σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις εταιρειών όπως η Pfizer, είτε μέσω του (υπό δημιουργία) τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς Thess INTEC, είτε μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου που στηρίζουν τις υποδομές και τις χρηματοδοτούν με αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είτε μέσω των 5 δισ. ευρώ που δίνονται στη Βόρεια Ελλάδα από το ΕΣΠΑ 2021-2027. «Ο Βορράς στην πυξίδα μας είναι η πραγματική σύγκλιση», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης δεν προέβη σε αποκαλύψεις για τα μέτρα, αλλά τόνισε: «Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε τη χώρα. Η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και το να απελευθερώσουμε το δυναμικό της χώρας, της πόλης, του τόπου είναι ο στόχος μας, με πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική. Δουλειά και διαρκώς μπροστά».

Αναφερόμενος γενικότερα στην ελληνική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι αν δει κάποιος την πορεία της από το 2019 ως σήμερα, θα διαπιστώσει ότι έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή.

«Είτε μιλάμε για το χρέος, που πέφτει χρόνο με τον χρόνο στην πιο ραγδαία αποκλιμάκωση που έχει δει κανείς, είτε για το ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που δημιουργεί πλεονάσματα – κι έτσι εμείς ως κυβέρνηση δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Είτε μιλάμε για τα στοιχεία της ανεργίας, που έχει πέσει στο 7,9% κι έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, είτε για τα στοιχεία της ανάπτυξης, που διαμορφώνεται στο 2,3%.

Πέρα από τα νούμερα, υπάρχει και η ποιοτική αντανάκλαση. Διαδεχόμενος τον Κωστή Χατζηδάκη, όταν συμμετείχα στο πρώτο Eurogroup και Ecofin, μπορούσα να καταλάβω πως η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, υπό ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει αλλάξει. Το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι κάτω από το γαλλικό και το ιταλικό, λόγω της πολιτικής σταθερότητας και των κυβερνητικών αποφάσεων, με αντανάκλαση στη διεθνή ισχύ της χώρας».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι παρότι ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα τα προβλήματα είναι λυμένα, αν δει κάποιος τη μεγάλη εικόνα θα διαπιστώσει επιπλέον ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Οι ελληνικές εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση, έστω κι αν παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι επενδύσεις διαμορφώνονται στο 15,3% του ΑΕΠ, έναντι 11% το 2019.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 20:19
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